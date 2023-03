« Dans cette boîte, je vous ai réservé une surprise qui est juste un artiste que j’adore », lance Pierre Niney à ses comparses dans l’épisode 3 de la troisième saison de LOL : Qui rit, sort !. « Donc j’envoie le truc, ça vous ouvre le rideau et je vous souhaite de passer un pur moment avec Benoît. » « Benoît qui ? », s’interroge Géraldine Nakache. « Vous allez voir la surprise », renchérit-il. Derrière le rideau, Benoît Turjman est dans les starting-blocks. Après une première fausse alerte, c’est son moment.

Comme lui, et pour la première fois dans le programme diffusé sur Amazon Prime Video, plusieurs artistes ont été conviés par des membres du casting pour tenter de faire craquer leurs adversaires. Ils et elles sont chanteurs, danseurs, comédiens, mime ou même ancien staracadémicien et ont participé à une mission humoristique le temps d’une journée. Dignes successeurs de Clarisse d’Angoulême, son attaché-case et ses amis en peluches, ils dévoilent à 20 Minutes les coulisses de ces cartes joker XXL.





« On a d’abord cru à un fake »

Lorsque la pastille de notification d’Instagram vire au rouge et qu’ils reçoivent un « hello les gars » d’une certaine Géraldine Nakache, le quintette Just Vox croit d’abord à un fake. « On lui a laissé un blanc pendant deux jours », rembobine Oriane, l’une des trois voix féminines du groupe. Mais à y regarder de plus près, le compte semble officiel. « On lui a finalement répondu et elle nous a dit qu’elle cherchait un groupe a cappella pour sa carte joker dans LOL. » D’abord stupéfaits, les membres du groupe ne comprennent pas ce qu’ils pourraient apporter à l’émission. « On avait peur que ce soit pour se moquer du chant a cappella, renchérit Valentine. Mais on s’est dit : "On est qui pour dire non à Géraldine Nakache ?" »

C’est à quatre voix qu’ils quittent la Belgique pour rencontrer la comédienne à Paris quelques semaines plus tard. « Il y a un peu une running joke avec Géraldine Nakache c’est qu’elle chante toujours des jingles un peu naze », reprend Oriane. C’est pour cette raison qu’elle a contacté le groupe mêlant harmonies et beatbox, rendu populaire sur TikTok et Instagram avec des reprises de chansons populaires.

Très vite vient le plan de bataille de la comédienne. « Elle avait l’idée de son sketch et on a réfléchi par messages interposés aux arrangements qu’on pouvait lui proposer. »

Préparation intensive… ou pas

D’autres concurrents voient en la carte joker un trop gros risque. « Moi, je n’en ai pas préparé », confesse Adèle Exarchopoulos. Forcée de constater que des personnes qu’elle ne soupçonnait pas forcément peuvent la faire tomber dans le jeu, elle se félicite de ce choix. « Je me connais, je me suis dit que si j’avais préparé un truc, j’allais arriver et que j’allais rire. »

Pour préparer le meilleur traquenard à ses concurrents, Pierre Niney dévoile à 20 Minutes avoir mixé ses propres idées et celles des auteurs de LOL. « Je suis venu avec une idée à moi et elle a été agrémentée par des gens de l’émission », résume-t-il.

C’est la production qui contacte par mail le « mime et comédien à tendances gesticulatoires » Benoît Turjman. « On a comploté par téléphone. J’avais l’impression de préparer un raid avec le plus jeune acteur lauréat d’un César. On était dans une chouette énergie pour préparer de drôles de pièges », se souvient-il. S’il ne connaît pas le programme, il se laisse tenter, un peu par fierté aussi car « c’est avec et pour Pierre Niney quand même ».

Des complices en « mission rigolade »

Dans le plus grand secret, les invités spéciaux sont conviés à une répétition unique avec la star qu’ils accompagnent. Pour Just Vox, c’est le mardi alors que le tournage est prévu samedi après-midi. De son côté, Benoît Turjman a rendez-vous avec son complice le vendredi. « Il était déter', on était en mission rigolade, rit-il encore. C’était plaisant de le voir rebondir, dire : "Ah non, pas de cette manière-là". Il avait des idées précises, des avis très tranchés sur des futilités. »

Elève « le plus connu de l’auto-école Barbus » et surtout de la Star Academy 2, c’est aussi sur Instagram que Laura Felpin a débauché Georges-Alain Jones. « Je voulais faire venir quelqu’un de complètement inattendu, confie l’humoriste. Je me suis demandé s’il était au courant que toute la France allait le voir. » En coulisses, la surprise fait déjà effet. « Je suis allée le saluer et il a direct compris que je savais qui il était. Il m’a demandé mon âge… J’imagine qu’il ne pensait pas que son apparition ferait autant d’effet », raconte Oriane de Just Vox. Pour Valentine, c’est clair, Laura Felpin va « frapper fort ». Tant dans le studio que sur les réseaux après la diffusion des quatre premiers épisodes, le recul lui donne raison.

Derrière le décor, les invités passent la journée ensemble sans savoir quand ils seront appelés en plateau. « Géraldine nous avait dit qu’elle voulait sortir sa carte joker assez tôt… Finalement on est passés dans les derniers », ajoute Oriane. Benoît Turjman est appelé une première fois. « Mais c’était une fausse alerte. » La seconde est la bonne, il est le premier à s’y coller.

« Tenir le plan de route »

« Quand le rideau s’ouvre, je découvre devant moi tous ces artistes que j’apprécie et directement tous les sketchs et leurs traits d’humour me reviennent mais je dois me retenir de rigoler », détaille-t-il. « C’était un peu déroutant mais je devais tenir le plan de route pour Pierre. » Sa prestation terminée, il quitte le plateau, ne manquant pas de « donner toute son énergie » à son poulain.

Lorsqu’ils sont appelés, les Just Vox ont le temps d’une retouche maquillage pour se recentrer, car les harmonies demandent une concentration sans faille. « On nous avait demandé de rester poker face, de ne jamais exprimer un sourire », précise Oriane. La quantité d’émotions qui les traversent au moment où ils apparaissent derrière le rideau leur fait l’effet d’un black-out. Aujourd’hui encore, ils redoutent les fausses notes quand ils se verront à l’écran. « Alors qu’on chante, Leïla [Bekhti] se lève et se met à courir dans la pièce, poursuit-elle. On n’a rien compris car on ne savait pas que c’était sa stratégie pour ne pas rire. On s’est demandé si elle avait un problème… »

Pour tous, l’objectif est clair. En acceptant l’invitation d’une star, ils savent pourquoi et surtout pour qui ils et elles ont fait le déplacement. « On avait envie que le plan de Géraldine fonctionne », insiste Valentine. Le quatuor rentre à Bruxelles avant la fin du tournage et ne connaît pas le sort de la comédienne dans le jeu. Ils espèrent qu’elle le remporte.

Expérience express et inattendue

Benoît Turjman squatte la loge plus longtemps, sur le qui-vive jusqu’au bout du tournage. « Il n’était pas impossible qu’ils fassent encore appel à moi », explique le comédien. « Géraldine est mignonne car elle nous a envoyé un message à la fin du tournage pour nous dire merci », se réjouit Oriane.

Une expérience express mais « inattendue » pour tous les participants. Tous sont enjoués d’avoir contribué à cette drôle de parenthèse dans leurs projets respectifs. « C’était une mission très dense, avoue Benoît Turjman. Je suis passé assez vite de la tournée de mon spectacle à cette mission, avant de revenir à ma tournée. »