« Tiako, c’est le Zizou du rap », décrit Dawala, le producteur à la tête du label Wati B. Rien que ça... Ce dimanche 12 mars, le jeune rappeur originaire de la Courneuve montait, à seulement 23 ans, sur la scène de son tout premier Olympia. Et comme à chaque date du Mélo Tour, son public était au rendez-vous. Le concert affichait complet quasiment dès la mise en vente des places, et les reventes ont été très peu nombreuses. C’était « the place to be » pour les fans de rap français.

La moyenne d’âge ne dépassait pas les 20 ans dans la salle, de quoi renforcer cette image d’idole des jeunes de Tiakola. Certains n’auraient raté ça pour rien au monde : « Oui je suis venue même en béquilles. Je me suis cassé la cheville il y a deux semaines. Mais je n’allais pas rater ça », s’exclame Lamia, 22 ans, appuyée sur ses deux béquilles dans le fond de la salle.









L’entrée du rappeur, qui a fait ses armes au centre de formation du Wati B, annonce la couleur. Une chorégraphie bien rodée, puis un son encore inconnu du public résonne dans l’Olympia. Face à ses fans, l’émotion se lit sur le visage de l’enfant du bloc, comme il se décrit lui-même. Le large sourire qu’il affiche ne le quittera pas une seule minute durant ses deux heures sur scène.

La Mélo a réuni le rap français

« C’était le concert de l’année », notent des jeunes à la sortie de l’événement. Les spectateurs ont rapidement compris à quoi ils avaient affaire lorsque le défilé d’invités a débuté. Quelques minutes après le début du show, c’est Leto qui fait son entrée afin d’interpréter Mapessa. S’en suivent Dadju, que Tiakola remercie du fameux Wowowa, puis MIG et Gambino La MG. L’artiste laisse ensuite planer le doute : « J’ai beaucoup de cadeaux ce soir. Vous voulez un cadeau vous aussi ? » Peut-être une venue d’Aya Nakamura pour leur titre Cadeau ?

Si la chanteuse n’était finalement pas présente, la foule n'a pas été déçue à l’entrée sur scène de ce « cadeau », cette « surprise ». Le groupe 4keus, qui a fait naître la carrière de Tiakola, était de retour pour le plus grand bonheur de ceux qui suivent le chanteur depuis ses débuts. Le temps de quelques chansons, le public a fait un bond en arrière, se retrouvant dans la fin des années 2010. Le défilé de guests ne s’est pas arrêté là. Après l’interprétation de leur titre Comme moi, Tiako a laissé sa scène à Ronisia pour une chanson en solo. C’est ensuite Rsko, Niska, Zola, présent même avec sa béquille, et Gazo qui ont performé.





Gazo et Tiakola se réunissent pour chanter Fleurs 🥀



Ce son en concert..c'est juste un délire ! pic.twitter.com/EtH3gK4rrb — Les Melodies de Tiakola (@TiakolaMelodiie) March 12, 2023



Sa détermination avait raison

« Il y a certains profils qui sont à part et qui sortent du lot, Tiakola est comme ça », souligne Dawala, qui le suit depuis ses débuts. « Il a un don. C’est la Mélo comme son nom l’indique. Il a quelque chose au niveau de sa personnalité, de sa musique. Il a la fougue, la jeunesse, les mots-clés pour parler à la jeunesse. » Un talent qui n’a pas échappé à Big Flo qui s’était glissé, capuche sur la tête, dans la foule dimanche soir. Titre après titre, le grand frère du duo de chanteurs toulousains constatait la puissance de la Mélo. Son visage semblait dire : « Il est fort ce petit. » Ethan MBappé était également présent et a félicité le rappeur sur ses réseaux sociaux.

Cet Olympia était aussi l’occasion pour son équipe de féliciter le gamin de la Courneuve pour son double disque de platine. Ce sont ses parents, accompagnés de Dawala, qui lui ont remis le trophée sur scène. L’artiste ne s’est pas trompé. « Ma détermination avait raison », comme il le chante...

Les parents de Tiakola mtn ils soulèvent une nouvelle certif à chaque nouveau gros concert ptdrrrr pic.twitter.com/rxCRLvbUaT — 94'🇫🇷 (@Springfield_945) March 13, 2023



Un point noir subsiste sur son année : les Victoires de la musique. Le vainqueur de la Révélation masculine de l’année, catégorie dans laquelle il était également nommé, Pierre de Maere, a lancé : « Il méritait plus que moi. » Peut-être que Tiakola aura d’avantage de chances aux Flammes, la nouvelle cérémonie qui vise à mettre en avant les cultures populaires. « Le plus dur ce n’est pas d’arriver, c’est de rester. Et il a tout pour rester », avance Dawala. Avant un nouveau projet, « le roi de la Mélo » va poursuivre son tour des salles et festivals.