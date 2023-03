Netflix : Chris Rock lâche ses coups en stand-up, un an après avoir été giflé par Will Smith

Le film a aussi ramené dans la lumière l’acteur d’origine vietnamienne Ke Huy Quan, qui incarne l’attendrissant Waymond, le mari d’Evelyn. Révélé à 12 ans en 1984 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, le comédien qui avait presque renoncé à son métier, faute de rôles, a obtenu l’Oscar du meilleur second rôle masculin.

Ce film truffé d’idées folles et de références pop fonctionne car « la seule chose qui reste en vous, c’est l’émotion de l’amour », avait expliqué Michelle Yeoh au Los Angeles Times. Multiculturel, ce long métrage où les personnages alternent entre l’anglais, le mandarin et le cantonais offre aussi de nouvelles perspectives, en transformant une famille banale d’immigrés chinois en super-héros.

Ce long métrage chronique les aventures d’Evelyn Wang, une commerçante sino-américaine, incarnée par Michelle Yeoh, débordée par ses soucis familiaux et ses ennuis avec le fisc. Au milieu de son marasme quotidien, elle découvre l’existence d’univers parallèles et se voit soudainement chargée de sauver l’humanité d’une force maléfique qui s’avère être l’alter ego de sa fille lesbienne et dépressive.

« Merci à l’Académie. Merci au studio A24. Vous avez vu notre étrangeté et vous nous avez soutenus pendant une année », a déclaré le producteur du film Jonathan Wang en recevant la statuette. Ce film indépendant a en outre rencontré un succès inattendu en salles, avec plus de 100 millions de dollars de recettes.

Everything Everywhere All at Once est depuis dimanche soir tout en haut du cinéma américain. Réalisé par Daniel Kwan et Daniel Scheinert, le film a raflé la mise lors de la 95e cérémonie des Oscars avec sept statuettes dorées, dont celle du meilleur film, devançant A l’Ouest, rien de nouveau qui en a obtenu quatre.

Les principales récompenses aux Oscars 2023

Meilleur film : Everything Everywhere All at Once

Meilleurs réalisateurs : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Meilleure actrice : Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Meilleur acteur : Brendan Fraser, The Whale

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Meilleure actrice dans un second rôle : Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Meilleur film international : A l’Ouest, rien de nouveau (Allemagne)

Meilleur film d’animation : Pinocchio

Meilleur documentaire : Navalny

Meilleur scénario original : Everything Everywhere All at Once

Meilleur scénario adapté : Women Talking