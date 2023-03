Michel Peyramaure, romancier historique, est mort

Auteur de plus d’une centaine de livres, l’historien Michel Peyramaure est décédé à l’âge de 101 ans, ont annoncé samedi les éditions Calmann-Lévy. « C’est une figure tutélaire de la littérature qui nous quitte, indique la maison d’édition sur Twitter. Maître du roman historique, auteur d’une œuvre monumentale de plus d’une centaine de romans. Très attaché à sa ville de Brive, il avait récemment publié Inventaire avant fermeture et a reçu le grand prix de la Société des gens de lettres pour l’ensemble de son œuvre »





Les Éditions Calmann-Lévy ont l'infinie tristesse d'annoncer le décès de Michel Peyramaure à l'âge de 101 ans. Nous partageons la peine de sa famille et de ses proches.

C'est une figure tutélaire de la littérature qui nous quitte.

(1/2) pic.twitter.com/uFYRhtkS12 — EditionsCalmann-Lévy (@calmann_levy) March 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Avec ses amis corréziens Claude Michelet et Denis Tillinac, il a fondé, dans les années 1980, l’Ecole de Brive, mouvement s’inscrivant dans la tradition du roman populaire du XIXe siècle.

Des romans et des biographies

Il est aussi à l’origine, avec d’autres, de la Foire du livre de Brive, devenue un événement littéraire incontournable. Ce provincial revendiqué publiait au rythme effréné de deux à trois fois certaines années.

Ses romans sont historiques pour la plupart (L’Orange de Noël, La Passion cathare, Les Prisonniers de Cabrera, Le Roman des Croisades…), à côté de biographies de personnages illustres, souvent romancées, notamment de Jeanne d’Arc, Henri IV, Napoléon et Sarah Bernhardt. Traduit dans une quinzaine de langues, il a aussi signé des livres pour la jeunesse et des guides sur le terroir.