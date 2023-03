Après avoir mis au défi leurs prédécesseurs de la deuxième saison de LOL : Qui rit, sort !, 20 Minutes a renouvelé l’essai en tentant de faire rire le casting de la saison 3 du programme diffusé sur Amazon Prime Video. Un an plus tard, on a ressorti nos meilleures vannes - aidés par nos lecteurs - et on a mis au défi neuf des dix célébrités à l’affiche de la télé-réalité du rire.

Qui de Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Laura Felpin, Jonathan Cohen, Pierre Niney, François Damiens, Gad Elmaleh et Paul Mirabel parviendra à relever le défi ? Grâce à nos petits papiers à la découpe hasardeuse, nous leur avons donné les meilleures armes, ou presque, pour faire craquer leurs concurrents. De quoi prouver une nouvelle fois qu’à la rédaction de 20 Minutes comme parmi les lecteurs, on ne manque pas d’humour.

Ici pas de carton jaune ni de carton rouge, on a simplement compté les points pour vous laisser jauger le potentielle de cette joyeuse équipe et on vous met au défi de ne pas rire. On va même plus loin car tout le monde gagne et repart avec une chouette vidéo à ressortir aux repas de famille, pièce à conviction du talent de Leïla Bekhti pour raconter les blagues et du volume sonore dont est capable Pierre Niney.