Viktor Krum, Seamus Finnigan, Arthur Weasley… Pourquoi les acteurs interprétant ces personnages de Harry Potter se retrouvent tous à Bourg-en-Bresse ? Ce week-end, c’est Mark Williams, le papa de Ron dans la saga à succès, qui est attendu dans la boutique Les 3 Reliques dans l’Ain. L’événement était complet en quelques heures. Des créneaux ont même été rajoutés pour que tout le monde puisse avoir sa photo avec l’acteur.

« Des personnes viennent de Paris, du Nord-Pas-de-Calais ou même de Suisse », commente Flavio Oliveira, l’un des propriétaires de la boutique Les 3 Reliques, qui organise les dédicaces. « C’est exceptionnel parce que c’est à Bourg-en-Bresse », convient le cofondateur des lieux. Mais comment ils ont convaincu Mark Williams de se déplacer dans l’Ain ?









A son ouverture, il y a un an et demi, cette boutique a fait le pari de devenir « la plus grande de France » sur l’univers de Harry Potter. Et depuis, les deux passionnés s’en sont donné les moyens. « On a 230 m2 dédiés à la saga ce qui nous permet d’avoir énormément de produits comparés à d’autres, commentent-ils. En plus, le magasin est entièrement décoré pour que l’expérience soit complète pour les clients. Et surtout, on a misé sur l’organisation d’événements inédits. »

Avant la venue du père de Ron, les fans du sorcier à lunettes ont pu rencontrer Seamus Finnigan, interprété par Devon Murray, et Viktor Krum, joué par Stanislav Ianevski dans le quatrième volet de la saga, dans l’unique magasin spécialisé du département.

Faire de l’événement quelque chose d’exceptionnel

La recette magique pour faire venir ces acteurs internationaux ? « Beaucoup de recherches » pour dégoter le numéro d’un agent en charge d’une vingtaine de comédiens. « Ensuite, il a fallu qu’on lui prouve que notre boutique valait le coup, se souvient Flavio. Certaines se font rayer de la liste. » Les deux premiers événements ont confirmé « la crédibilité » des lieux. « Stanislav Ianevski nous a dit qu’il était impressionné par l’univers et surtout, par le nombre de personnes qui étaient venues le voir. Même chose pour Devon Murray, lance fièrement le chef d’entreprise de 26 ans. D’après leurs retours, on se place en deuxième place, après un magasin italien, en termes d’affluence. »

Pour lui, ce succès s’explique aussi par le caractère extraordinaire de l’événement. « On s’est fixé à deux rendez-vous d’une telle envergure par an pour que la communauté ne s’habitue pas à voir des acteurs à Bourg-en-Bresse toutes les semaines, confie l’entrepreneur. Et puis, en étant la seule boutique de l’Ain et en étant dans une petite ville, on a moins de mal à fédérer. Quand une personnalité vient, il n’y a que ça. A Lyon, par exemple, ça aurait été moins fou car les attentes ne sont pas les mêmes et l’information serait peut-être passée inaperçue. »

Qui sera la prochaine star de la saga à venir ?

Ainsi, les deux propriétaires, originaires de la capitale des Gaules, ne « regrettent pas » de s’être lancés dans l’aventure à Bourg-en-Bresse. Même s’ils visent un public « de niche », ils restent confiants pour la suite. « Qu’on soit fan ou non, tout le monde connaît Harry Potter. Encore aujourd’hui, plus de vingt ans après la sortie du premier livre, c’est la licence de jouet qui se vend le plus au monde. On voit passer autant de mamans de 40 ans que d’enfants de 5 ans ou de collectionneurs. Harry Potter c’est quelque chose qui restera, comme Disney, inscrit dans le temps et les générations », assure Flavio.

Et pour faire vivre cet engouement, les gérants ont plein de projets en réserve. Notamment, la prochaine star qui passera dans la commune pour rencontrer les fans. Et il se pourrait bien que ce soit une femme cette fois…