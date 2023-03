« Moi, je loue pour faire des événements, pas pour avoir des problèmes », lâche Christian, le gérant de La Manade, la salle des fêtes de Chasselay, près de Lyon, qui devait accueillir ce week-end Millésime K, un rappeur dont les propos sont associés à ceux de l’extrême droite.

L’événement était prévu depuis un mois et demi, « quelque 150 personnes » avaient déjà réservé leurs places, selon le gérant. « J’ai reçu un appel de la mairie, la gendarmerie est venue me voir, puis ce sont les appels des journalistes, poursuit-il. J’ai donc appelé le rappeur et on a convenu que la soirée était annulée. » Christian affirme qu’il ne connaissait pas Millésime K et ne « pouvait pas imaginer la dimension politique » à l’annonce de sa venue. Le chanteur a évoqué « la grève des transports » pour justifier l’annulation de son concert.

La mairie de Lyon avait demandé à la préfecture d’interdire l’événement

Depuis le début de la semaine, l’événement avait fait réagir. Mohammed Chihi, adjoint au maire de Lyon à la sécurité, avait demandé à la préfecture du Rhône d’interdire la tenue du concert évoquant de potentiels troubles à l’ordre public et « les propos haineux » que tient Millésime K dans ses chansons. Les services de l’Etat « étudiaient le dossier » quand l’annulation a finalement été faite.









La semaine dernière, la première date de sa tournée « Patriote », prévue vendredi près de Grenoble, avait déjà été déprogrammée après la forte mobilisation d’associations antifascistes.