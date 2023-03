C’était il y a un peu plus d’un an. Le 25 janvier 2022, alors qu’il s’apprêtait à entamer une tournée pour ses 60 ans, le chanteur Florent Pagny annonçait sur les réseaux sociaux qu’il était atteint d’une tumeur cancéreuse « peu sympathique » - entendez, inopérable - aux poumons. « Je vais rentrer dans un protocole de six mois avec de la chimio et des rayons », expliquait-il alors. Ce dimanche, dans l’émission de TF1 « Sept à Huit », le chanteur a confié que son combat contre le cancer n’était pas terminé.

« Ce n’est pas le scénario qu’on espérait », explique Florent Pagny. Alors qu’il était en rémission au mois de novembre 2022 après avoir combattu une tumeur de la taille d’un « kiwi », le chanteur a pris la décision d’interrompre l’immunothérapie qu’il suivait pour se reposer en Patagonie. Mais au mois de janvier, une « énorme quinte de toux » l’inquiète et le pousse à se rendre à Buenos Aires passer des examens. « Les images elles ne sont pas terribles, donc dans trois jours je rentre à Paris, pour aller voir ce qui se passe », explique-t-il lors de cet entretien. Et de préciser : « Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu’il y a des risques de métastases. »





"Si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. C'est un peu de ma faute."



Patagonie, janvier 2023. #FlorentPagny annonce "des images pas terribles" au scanner. Il doit reprendre son traitement d'immunothérapie, interrompu à son départ de France, il y a 5 mois. pic.twitter.com/iYib2KOz5K — Sept à Huit (@7a8) March 5, 2023



Peu après le dernier entretien, le chanteur est donc revenu en France afin de faire des examens complémentaires et notamment une biopsie. « Peut-être que si j’avais été en France [et non en Patagonie], je n’aurais pas ce ganglion qui apparaît comme ça, si j’avais suivi le programme. C’est un peu de ma faute. » Il doit désormais reprendre son traitement interrompu en novembre.