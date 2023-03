L’ascension de ChatGPT semble sans limite. Après avoir réussi des examens, écrit des articles de presse et des lignes de code, le programme à succès qui génère des textes grâce à une intelligence artificielle se lance désormais dans les mangas grâce à une expérimentation de l’auteur de One Piece, le japonais Eiichiro Oda.

L’auteur de ce manga mondialement connu, aux plus de 500 millions d’exemplaires écoulés, a avoué le mois dernier s’être retrouvé confronté au syndrome de la page blanche. « Bonjour. C’est l’auteur. Je n’arrive pas à trouver d’intrigue pour One Piece la semaine prochaine. Pourrais-tu en imaginer une ? Une super bonne, s’il te plaît », a demandé l’auteur à ChatGPT, selon une vidéo publiée par son équipe sur Twitter.

Seconde tentative validée

En quelques secondes, le programme a imaginé une histoire où les héros rencontrent de nouveaux amis et se battent avec de nouveaux ennemis. Il a essayé de vendre cette histoire à l’auteur, vantant une tribu mystérieuse, de nouveaux camarades et une nouvelle perspective sur un personnage existant qui serait appréciée par ses lecteurs. Mais l’auteur l’a retoqué : « Désolé, c’est barbant », lui a-t-il écrit, réclamant une meilleure idée.

ChatGPT a alors imaginé une nouvelle intrigue où un extraterrestre s’allie aux personnages de One Piece et à son héros Luffy pour combattre une sorcière et reconstruire sa planète natale détruite par un vaisseau spatial maléfique. « Merci, c’est ce que je dessinerai », a répondu Eiichiro Oda, laissant entendre que le prochain épisode de la saga serait basé sur cette nouvelle intrigue.









Depuis la publication du tome 1 en 1997, la chasse pour le One Piece, trésor convoité par tous les pirates et en premier lieu Luffy, héros de la série, compte aujourd’hui plus de 100 tomes à son actif et multiplie les records de ventes. Eiichiro Oda (48 ans) s’est même vu décerner un « Guinness World Record » dans la catégorie « plus grand nombre d’exemplaires d’une même bande dessinée publiés par un seul auteur ».