Arnaud Méliande l’avoue : gamin, c’était un fan d’arts martiaux, et particulièrement de Jean-Claude Van Damme. « Je le regardais faire ses coups de pied retournés et ses grands écarts au ralenti pour analyser sa technique, raconte le Bordelais. Je sais c’est un peu ridicule, mais j’aurais rêvé pouvoir échanger avec mon idole, accéder à ses secrets, ses astuces, ses conseils… »





La plateforme Uncove propose des contenus unique sur mesure de la part des influenceurs - Uncove

Le projet Uncove, « c’est ça, résume-t-il : c’est permettre un échange privilégié avec sa star préférée. » Uncove est une plateforme, un réseau social, où peuvent se rencontrer d’un côté les influenceurs, les créateurs de contenu ou les artistes, et de l’autre leurs fans, leurs followers, « via une contribution mensuelle [dont le montant est fixé par l’artiste] payée en love money par le follower, et qui lui donne accès à des privilèges, qui peuvent aller de contenus exclusifs comme des photos de coulisses, jusqu’à un échange personnalisé via un appel vidéo, poursuit Arnaud Méliande. J’avais aussi une passion pour Steve Jobs, et j’aurais rêvé de pouvoir payer un abonnement pour accéder à son enseignement. »

Une source de revenus « qui n'est pas basée sur le placement de produits »

Le love money est un concept qui peut se résumer en une levée de fonds auprès de proches, amis ou famille. « C’est une forme de soutien à un artiste, le fan lui envoie un petit clin d’œil via cette rétribution, pour l’encourager, détaille Arnaud Méliande. C’est important pour tous ces créateurs, ces petits artistes, qui ont encore du mal à vivre de leurs créations, cela représente un canal extra de revenus, et qui n’est pas basé sur le placement de produit mais sur leur communauté. »

Uncove réunit à ce jour environ 1.500 « uncovers », ou personnalités. Si certains bénéficient déjà d’une belle notoriété sur leurs propres réseaux, il n’y a pas non plus de Jean-Claude Van Damme ou de Madonna, il s’agit plutôt de créateurs en devenir, à la recherche de nouvelles sources de revenus. Il y a par exemple Alice Cat Designer (chanteuse à plus de 200.000 followers), Monsieursofiane (chanteur à plus de 100.000 followers) ou encore Marks Clark, un magicien champion de France, et une kyrielle d’influenceur(se)s.

Pourquoi ces artistes ne développent-ils pas eux-mêmes ce « lien privilégié » sur leur propre réseau social ? « Parce que généralement ils ne peuvent pas tout y poster, ils ont des impératifs, des conditions à respecter… Or, ils ont justement plein de contenus qu’ils réservent plutôt à leurs amis ou leur entourage proche, notre idée est que ce contenu soit partagé à un plus grand cercle, mais un cercle privilégié quand même. »

Un don pour une association à chaque transaction

Arnaud Méliande, qui avait déjà fait parler de lui en lançant il y a quelques années un site de rencontre, Coffee Sugar (qui s’est arrêté depuis), souhaiterait aller plus loin, et que l’artiste « puisse aussi créer des œuvres uniques à la plateforme Uncove, assurées comme authentiques, sous forme de NFT (Non-fungible token) et qui pourraient être revendues sur un marché secondaire. » La valeur des œuvres d’art numériques via les NFT ne cesse en effet de croître ces dernières années.

Uncove a été lancé il y a un an, et réalise déjà un chiffre d’affaires de 400.000 euros. « Nous sommes à la recherche de fonds d’investissement pour lever 1,2 million d’euros et nous structurer, et ainsi devenir le réseau social des artistes et influenceurs », poursuit le startuper. Un réseau engagé, de surcroît. « A chaque transaction sur la plateforme, un don est généré pour une association, ajoute en effet Arnaud Méliande. Et nous proposons à chacun de nos créateurs de reverser aussi de leur côté un pourcentage à la quinzaine d’associations partenaires que nous avons sélectionnées. »