Bébé Yoda, que tout le monde connaît sous son vrai nom de Grogu maintenant, est de retour. La saison 3 de The Mandalorian a commencé sa diffusion, très attendue, sur Disney+. Pour mémoire, la jeune (50 ans, c’est jeune !) créature verte est revenu avec son Mandalorien de cœur après un bref passage dans l’académie Jedi de Luke Skywalker. Quand on sait comment cette histoire va tourner (coucou Ben Solo), on se dit que Grogu a eu le nez creux… Pour autant, cette saison 3 promet de nombreuses aventures. Il se murmure notamment qu’on devrait en apprendre plus sur un épisode mythique mais méconnu de l’univers Star Wars : la guerre entre Mandalore et les Jedis.

Une galaxie de séries et films possibles

Avec ses séries Star Wars, Disney+ a ainsi entrepris de combler (les fans et) les vides laissés par les trilogies de films. L’univers étendu Star Wars, constitué par les récits des jeux vidéo et comics notamment, est immense. Et les projets sont légion pour l’explorer. On parle d’une trilogie de films sur l’époque où maître Yoda était un jeunot. Il pourrait aussi y avoir une série sur Sheev Palpatine, le futur empereur, et son rôle dans la conception d’Anakin…

Bref, les pistes ne manquent pas. Mais vous, quelle époque ou quel événement de la mythologie Star Wars rêveriez-vous de voir adapter en film ou série ?

Imaginez-vous une série sur le destin de Rey après l’Episode IX ? Rêvez-vous de tout savoir sur la constitution de l’académie Jedi ? Voulez-vous encore plus films sur les Skywalker ou, au contraire, douhaiteriez-vous explorer de nouveaux destins et de nouveaux confins de la galaxie lointaine (très lointaine) ?

Racontez-nous tout ça en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à l’écriture d’un article.