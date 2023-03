« Je n’ai pas eu l’occasion de faire une tournée donc j’ai hâte d’être sur scène. » Perturbée par le vol de sa roue de vélo le matin même, Maëlle n’en est pas moins euphorique de dévoiler Flash, son nouveau titre lorsque nous la rencontrons. Il amorce un second album prévu pour l’automne 2023.

Gagnante de The Voice à 17 ans, son album éponyme lui a valu d’être nommée dans la catégorie révélation des Victoires de la musique en 2019. « J’ai une petite pression car cet album était forcément qualitatif car Calogero a travaillé dessus », confie à 20 Minutes la chanteuse désormais âgée de 22 ans. C’est sur ses propres textes et arrangements qu’elle veut désormais compter après avoir mûri ses envies, cloîtrée chez ses parents. « J’ai pris ce temps de création pour chercher ce que je voulais faire, la musique que je voulais faire, que je voulais entendre dans mes oreilles. »

« J’ai peur d’être trop heureuse »

Alors qu’elle s’apprêtait à fouler les scènes françaises pour chanter L’effet de masse ou Toutes les machines ont un cœur, Maëlle a été stoppée dans son élan par l’annonce du confinement. Elle rejoint alors sa Bourgogne natale qui sera sa « grotte » pour mûrir ses ambitions et ses inspirations. C’est là qu’une première mue s’opère. Après avoir défendu des titres écrits pas d’autre, elle veut prendre la plume à son tour.

« Commencer en tant qu’interprète m’a permis de bien comprendre le milieu de la musique », résume-t-elle. Désormais inspirée par Pomme ou Clara Luciani, elle sait la chance qu’elle a de pouvoir défendre ses idées et sa vision de la musique. « Je ne veux pas être mise dans une case et me sentir libre de mes chansons et pouvoir les défendre », martèle-t-elle vigoureusement.

Outre Flash, évoquant une relation amoureuse difficile à sortir de sa mémoire, Maëlle a écrit et composé un album évoquant son « émancipation à suivre son intuition ». Plus affirmée que jamais, elle promet une compilation de titres qui parleront à la fois d’amour, de sexualité, de ses failles et ses peurs, parfois un peu spéciales. « Par exemple, j’ai peur d’être trop heureuse, de trop rigoler ou d’être trop souriante car je me dis que quelque chose de mal va m’arriver ensuite », confie-t-elle.

« Les réseaux sociaux, ce n’est pas la vraie vie »

Si elle se sent appartenir à une génération plus affirmée et plus libre, elle sait aussi les maux qui la traversent. « On a été confrontés à des choses assez catastrophiques ces dernières années. »

Elle promet de se livrer sans tabou sur les doutes qui l’ont traversée tant lorsqu’elle a composé l’album dont le titre reste encore secret que dans son quotidien. « Souvent, je me sens ultra mal, évoque la chanteuse. Je n’ai absolument pas confiance en moi autant physiquement que mentalement. Je me compare énormément à d’autres filles et garçons. J’ai envie qu’on sache que les réseaux sociaux où on nous voit tout beaux, tout lisses, ce n’est pas la vraie vie. »

Maintenant qu’un premier extrait de son album est disponible, elle espère pouvoir guérir en partie son anxiété car cette chanson ne lui appartient plus et donne le ton d’une musique rythmée où tout est construit sur les touches de son piano.

« The Voice », une étiquette à vie

Propulsée sous les feux des projecteurs par le télécrochet phare de TF1, Maëlle a désormais du recul par rapport à cette compétition musicale. Passée du statut de « jeune fille complètement banale dans son lycée à Tournus » à lauréate d’un télécrochet, elle ne reniera jamais cette étiquette qui lui colle désormais à la peau. « C’est là que j’ai appris à chanter correctement en live avec des musiciens, à avoir des ears, à capter les caméras, à répondre à des interviews. Pour la promo ça m’a tellement appris… »

Elle espère néanmoins que ce nouvel opus, quatre ans après son sacre, lui permette de voler encore un peu plus de ses propres ailes. « Suite à The Voice, toute la lumière arrive d’un coup et on ne sait pas forcément ce qu’on veut faire. Je me suis retrouvée avec mes parents dans une maison de disques, à signer des contrats et à être obligée de sortir quelque chose. J’avais envie de faire de la musique mais tout est arrivé assez vite… »

Outre l’expérience, il reste aussi à la chanteuse un lien indéfectible avec sa coach, Zazie. Également autrice et compositrice, elle la voit comme une maman musicale, toujours rassurante. « Lorsque j’ai raconté sur Instagram que la conception de l’album prenait du temps et était faite de hauts et de bas, elle m’a dit : "Ce n’est que le début", ça m’a rassurée car je me sentais très seule. »