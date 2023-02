Les 15.000 habitants de la ville de Fameck en Moselle seront privés du spectacle programmé le 10 mars prochain. La ville de Fameck a en effet décidé de déprogrammer Ils s’aiment !, une pièce coécrite par l’humoriste Pierre Palmade après l’accident qu’il a provoqué sous l’empire de la cocaïne et l’enquête sur la détention d’images pédopornographiques le visant, a indiqué vendredi le maire.

La décision de déprogrammer la pièce culte Ils s’aiment !, écrite en 1996 avec Muriel Robin, a été prise à l’unanimité du bureau municipal de la ville, a expliqué Michel Liebgott, le maire, rappelant que la ville de Montargis (Loiret), qui devait accueillir le même spectacle, a pris une décision similaire. Le spectacle, joué par une troupe parisienne devait se tenir dans la salle municipale Victor-Hugo de cette ville située au nord de Metz.

« Surpris » et « choqués »

D’abord « surpris » et « choqués (…) par ce qui est arrivé », explique le maire, les « évolutions » de l’affaire « nous ont paru un peu inquiétantes, comme l’utilisation de la cocaïne. Je suis dans une ville où il y a une zone urbaine sensible, on ne peut pas prôner d’un côté la lutte contre les stupéfiants (…) et dans le même temps ne pas se soucier [du fait] qu’un artiste [en] utilise, avec les conséquences que ça peut avoir », a fait valoir l’élu. Le maire a également évoqué l’enquête pour détention d’images pédopornographiques visant l’humoriste pour justifier le choix de sa municipalité. La pièce a été remplacée par un autre spectacle qui sera joué par la même troupe, a-t-il ajouté.