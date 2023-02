« Tiens, ils ont sorti un nouveau 7 Wonders ? » Dans les sous-sols du palais, où Cannes accueille depuis ce jeudi son autre festival, la boîte d’Akropolis et son décor inspiré de la Grèce antique rappellent à qui le connaît le jeu « le plus primé au monde » d’Antoine Bauza. Mais la comparaison s’arrête là. Si ce n’est que celui de l’auteur toulousain Jules Messaud (son deuxième seulement) vient lui aussi de décrocher le Graal de la Croisette : l’As d’or du « meilleur jeu de l’année » 2023. Et, cocorico, c’est un titre 100 % français, illustré par Pauline Detraz et édité chez Gigamic.





Et l'#AsDor du meilleur jeu de l'année 2023 revient à #Akropolis de @JulesMessaud et Pauline Detraz, chez @Gigamic ! Plongée dans la Grèce antique… #fij2023 #Cannes #Festivaldesjeux @villecannes @CannesPalais pic.twitter.com/zYDyD0Md93 — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) February 23, 2023



Remise ce jeudi soir, la récompense suprême du plus grand festival ludique francophone, ce n’est pas rien ! Alors 20 Minutes a voulu tester. Et avec une des membres du jury s’il vous plaît. L’influenceuse et créatrice de contenus Marie Giordana, alias Marie.grd.jeux, en parle cash : « En termes de mécanique, ce n’est pas une révolution ». Mais « tout est hyperbien réalisé, jusqu’au matériel » et « les illustrations sont très claires », ajoute-t-elle.









Construire d’anciennes cités « harmonieusement »

Le but : recréer d’anciennes cités avec des quartiers à piocher et à imbriquer selon un strict cahier des charges. « En fait, les règles sont très bien faites. Il faut construire harmonieusement », poursuit la spécialiste, dans les coulisses du Festival international des jeux de Cannes qui s’ouvre au public jusqu’à dimanche sur la Croisette et qui remettait quatre récompenses au total jeudi soir (lire plus bas).

Les habitations, en bleu, sont à connecter entre elles, et « plus il y a de voisins ensemble, plus il y a de points ». Les marchés, jaunes, doivent se situer sans concurrence à proximité. Rouges, les casernes se disposent obligatoirement en périphérie « pour bien défendre », contrairement aux temples violets, qui doivent être totalement entourés « afin d’avoir le plus de fidèles possible ». Il n’y a que les pièces « jardins », en vert évidemment, que l’on peut placer sans contrainte.





Des quartiers, des carrières et des bonus multipicateurs. - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Les briques à trois côtés disposent également de cases « carrières », nécessaires pour obtenir des pierres indispensables à certaines pioches. « C’est une question de stratégie. Pour avoir certains quartiers qui vous nous rapporter davantage de points, il faut utiliser un à trois de ces petits cubes. On a un stock à gérer que l’on peut reconstituer en construisant en hauteur », explique Marie Giordana. Car Akropolis se joue en 3D. Les briques superposées rapportent encore davantage. Sans oublier certains quartiers qui font aussi gagner des étoiles, des multiplicateurs des points obtenus par couleur.

100 points pour une première et une « belle courbe de progression »

Vous suivez ? « En une partie, on commence déjà à bien saisir les stratégies à mettre en place. Il faut un peu se creuser la tête. Plus on fait de parties, plus on progresse », poursuit-elle. Il faut faire des calculs. Et les bons. « Si tu poses ta brique temple ici, c’est plus intéressant pour toi », souffle Marie Giordana, fair-play.

A l’annonce des trois nommés dans la catégorie reine du meilleur jeu de l’année il y a quelques semaines*, le jury, qui compte dans ses rangs le comédien Vincent Dedienne cette année, avait loué « les règles simples et sans exception » d’Akropolis, son « mode solo » et ou à plusieurs jusqu’à quatre joueurs mais aussi sa « belle courbe de progression ».





Battu à plâte couture ? - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Tant mieux. 20 Minutes a fini la partie avec 100 points. Tout rond. Et bien loin des 144 de la spécialiste. « Pas d’inquiétude, 100, c’est très bien pour une première », rassure-t-elle. Ouf, l’honneur est sauf.