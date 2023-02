Si, dans plusieurs pays du monde, Mardi gras rime avec carnaval, à Nantes, les défilés carnavalesques se déroulent généralement en avril. La prochaine édition de l’événement nantais ne fera pas exception puisqu’elle aura lieu du 2 au 15 avril. Elle sera l’occasion de célébrer la reconnaissance nationale de ce carnaval vieux de plus d’un siècle. Le ministère de la Culture a en effet annoncé en fin de semaine dernière sa décision de l’inscrire au sein de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel national, rapporte la ville de Nantes. Cet inventaire national a vocation à répertorier et valoriser des « pratiques sociales et festives » françaises importantes.

« Cette annonce est la reconnaissance d’une tradition nantaise vieille de près d’un siècle et demi. Relancée par Aimé Delrue après la seconde Guerre Mondiale, elle a fortement marqué le territoire nantais. C’est aussi et surtout une grande reconnaissance pour tous les bénévoles qui mettent leur passion et leur savoir-faire au service du carnaval », se réjouit Johanna Rolland, maire de Nantes.





Nous apprenons l'inclusion du #Carnaval de #Nantes à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. C'est la reconnaissance d'une tradition qui perdure grâce à nos carnavaliers. Merci à eux et à l'association NEMO. RV en avril pour fêter ça ! 🎊🇪🇺https://t.co/ST49C1xCUs pic.twitter.com/sr1H2g3GmN — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) February 17, 2023



Capitale européenne des carnavals

Composé de chars thématiques, grosses têtes, danseurs et musiciens, le carnaval de Nantes est d’accès gratuit. Il attire en moyenne 50.000 spectateurs pour son défilé de jour (ouverture) et autant pour son défilé nocturne (clôture). Un bal des enfants est également proposé entre les deux.









L’édition 2023 s’annonce spéciale puisque Nantes a également été nommée capitale européenne des carnavals pour cette année.