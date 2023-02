« Message in a bottle »… Voici la plus belle fresque urbaine de 2022

Il était loin, très loin de ses terres natales quand il s’est posé à Morlaix. Invité du MX Arts Tour en juin, l’artiste originaire de Bali Wild Painting a pourtant laissé son empreinte dans la petite ville du Finistère. Sur le pignon d’une maison de la rue de Brest, le Balinais avait réalisé une peinture exceptionnelle dans le cadre du festival de street-art. Son « Message in a bottle » a été couronné dimanche en étant élue plus belle œuvre de street-art de 2022. Établi par le site Trompe l’œil, ce classement est issu des votes du public et d’un jury de connaisseurs. L’an dernier, il avait déjà vu triompher une œuvre réalisée dans le cadre du festival Morlaix en couronnant « Le kit de secours », de l’artiste néerlandais Leon Keer, comme le rappelle Le Télégramme.

Cette année, c’est encore une fois la petite ville du Finistère qui s’est imposé. Sur les plus de 14.000 votes d’internautes, l’œuvre montrant une jeune fille enfermée dans une bouteille en a recueilli 4.616, auxquels il faut ajouter un véritable plébiscite du jury. « Aujourd’hui, de plus en plus de personnes sont piégées et seules dans leur monde embouteillé… Personne n’écoute leurs efforts désespérés de communication, d’aide et d’humanité », a déclaré l’artiste.

Moins en vue auprès des internautes, l’œuvre de l’artiste français Seth se classe deuxième. Ce trompe-l’œil peint sur un bâtiment du Mans (Sarthe) s’était déjà classé cinquième d’un concours mondial organisé par Street Art Cities.









On notera que la Bretagne place un autre de ses représentants sur le podium avec l’œuvre d’Aero réalisée à Aurec-sur-Loire, tout près de Saint-Etienne. Le street-artiste basé à Rennes est le seul à avoir placé deux de ses œuvres parmi les plus belles de 2022.