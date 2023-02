Une maladresse qui coûte cher. Une collectionneuse qui visitait une foire d’art contemporain à Miami, aux Etats-Unis, a accidentellement renversé et brisé une petite sculpture en verre du célèbre artiste Jeff Koons, estimée à 42.000 dollars (près de 39.200 euros).

La sculpture d’un bleu éclatant faisait partie de la fameuse série du « balloon dog » (chien en ballon) qui a forgé la réputation de Jeff Koons à l’international. L’incident s’est produit lors d’un vernissage privé à Art Wynwood à Miami. Certains collectionneurs ont alors pensé qu’il s’agissait d’une performance artistique ou d’une mise en scène.

Stupéfaction des visiteurs

« J’ai vu que cette femme était là et qu’elle tapotait (la sculpture). Puis celle-ci est tombée et s’est brisée en mille morceaux », a expliqué à l’antenne de la chaîne Fox News de Miami l’artiste Stephen Gamson.









Au départ, ce dernier pensait que la femme tapotait sur l’œuvre d’art, qui reposait sur un socle en acrylique portant le nom de Jeff Koons, pour vérifier s’il s’agissait d’un vrai ballon. Un témoin a pris une vidéo alors que les employés de la galerie balayaient les éclats de verre. « Je n’arrive pas à croire que quelqu’un ait pu renverser ça », peut-on entendre sur ce fichier.

L’assurance couvrira les dégâts

Bénédicte Caluch, conseillère artistique chez Bel-Air Fine Art, qui a sponsorisé l’œuvre de Jeff Koons, a déclaré au journal américain Miami Herald que la collectionneuse n’avait pas voulu casser l’œuvre et que l’assurance couvrirait les dégâts.

Jeff Koons, qui n’était pas présent, est un peintre et sculpteur américain qui tire son inspiration d’objets du quotidien, dont des ballons d’animaux. Ses œuvres remettent en question la notion du beau dans l’art, même si certaines ont été vendues aux enchères à plus de 91 millions de dollars (85 millions d’euros). Ses sculptures de chiens en ballon varient en taille, de moins de trente centimètres de haut à plus de trois mètres. Elles sont toutes de couleurs vives.