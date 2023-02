L’attente a enfin pris fin ce dimanche. Depuis l’officialisation, mi-janvier, de La Zarra pour représenter la France à l’Eurovision, beaucoup s’impatientaient de découvrir la chanson… Le suspense a pris fin ce dimanche dans 20h30 le dimanche sur France 2 où l’artiste a interprété Evidemment. Le morceau est un bolide pop lancé par une ouverture grandiloquente laissant ensuite la voix de la chanteuse prendre le volant sans pilotage automatique.

« Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m’appartient. J’me fais du mal, pour faire du bien, j’oublie comme si ce n’était rien. Dans mon jardin d’enfer poussent des fleurs, que j’arrose de mes rêves de mes pleurs. (…) Evidemment, toutes ces belles promesses que j’entends, ce n’est que du vent. Evidemment car après le beau temps vient la pluie, c’est ce qu’on oublie », commence le texte aux paroles teinté d’un certain spleen.

« Je chante toujours la mélancolie, mais ma chanson est pleine d’espoir, a expliqué La Zarra, vendredi devant les médias venus découvrir en avant-première la chanson au Pathé Parnasse (Paris 15e). A travers ce morceau, je veux dire que je suis consciente que la vie est difficile mais que ce n’est pas grave, que je peux avancer malgré ça. »

« Parce que tout était évident »

« J’avais besoin de parler d’amour de soi, d’amour universel », ajoute-t-elle, précisant avoir conçu la chanson pour l’Eurovision : « Elle est venue assez facilement, en trois nuits. » Quant au titre, La Zarra avance que le mot était « dans [son] inconscient » : « Je travaille souvent avec des mélodies et le premier mot qui m’est venu, c’était évidemment. Tout était évident : d’accepter de représenter la France à l’Eurovision, de faire la chanson avec [le producteur] Benny Adams… »

« Je chante, ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis nue devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, ai-je réussi à chanter… à chanter la grande France ? », demande-t-elle dans le climax de la chanson. « Cette phrase, c’est parce que je suis Québécoise et que j’avais ce complexe de chanter pour la France. C’était une manière pour moi de demander à tout le monde si c’est réussi », sourit-elle.

« Le bon choix »

A en juger par les avis glanés par 20 Minutes auprès des médias présents, il semblerait que la réponse soit oui. « C’est hyper efficace, juge Matthieu Bobard Deliere de Elle, par ailleurs très sensibles à l’univers esthétique et mode de l’artiste. Dès les premières notes, très dramatiques, j’ai adoré. J’ai hâte de voir la scénographie à l’Eurovision. » « France Télévisions a clairement fait le bon choix et se donne les moyens de viser la victoire », réagit à chaud Thomas Duseaux, créateur et animateur de 12 points, le podcast qui décrypte l’Eurovision, visiblement emballé par Evidemment. « Avant de découvrir la chanson, j’étais dans une effervescence que peu d’anciennes participations françaises ont pu me provoquer », précise-t-il.

« C’est un titre très radio-friendly, avec un joli message, qui reste bien en tête après la première écoute, confie Philippe Dufreigne de BFMTV. Et puis, "évidemment" est un mot français qui est compris à l’international, un peu comme "voilà". »

Julien Gonçalves, rédacteur en chef de Purecharts, estime, lui, que cette chanson laisse espérer « un très bon classement au concours ». « Au milieu, le morceau se perd un peu, nuance-t-il, mais le pont et la fin de la chanson relèvent la barre. Je suis en tout cas content que la France propose une chanson qui permette de danser. » Le soir de la finale de l’Eurovision, qui se tiendra le 13 mai à Liverpool, l’Europe ne manquera pas de se déhancher. Bien évidemment.