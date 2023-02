Quatre jours après le drame, la sœur de Pierre Palmade s’exprime. L’humoriste de 54 ans, hospitalisé après un grave accident de la route vendredi, a « honte » et « assumera toutes les conséquences de ses actes », a déclaré Hélène Palmade dans un communiqué transmis mardi à l’AFP.

« Il se réveille peu à peu et réalise l’horreur de ce qui s’est passé, de ce qu’il a causé. Il est catastrophé, il a honte », a déclaré sa sœur, qui a pu le voir à l’hôpital où il est soigné. « Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu’il ne pourra jamais réparer le mal qu’il a fait », a-t-elle ajouté.

Pronostic vital engagé pour une femme enceinte

L’accident a eu lieu vendredi vers 19h00, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. La voiture de l’humoriste vedette, qui conduisait sous l’emprise de la cocaïne, est entrée en collision avec un autre véhicule qui venait en face. Outre Pierre Palmade, trois personnes ont été gravement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé.









Le pronostic vital de la femme et de l’enfant était toujours engagé lundi soir. Celui du troisième blessé grave, le père de l’enfant, n’était plus engagé, selon une source proche du dossier. « L’idée d’avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu’ils s’en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment », a dit sa sœur Hélène, en indiquant que son frère « demande pardon du plus profond de son âme ».