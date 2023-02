C’est pourtant bête comme chou. Si les plateformes de streaming vont si mal (perte d’abonnés et licenciements chez Disney+, disparition de Salto et de la possibilité de partager un compte chez Netflix) c’est d’abord parce qu’elles sont trop chères.

Nombreux sont nos lecteurs qui dénoncent une augmentation abusive du prix de l’abonnement au fil des années, sans que les plateformes proposent d’autres services ou n’augmentent vraiment leurs catalogues de contenu. « La crise aidant la décision, j’ai tout arrêté en même temps », raconte Dominique, 49 ans. Et elle ajoute, pince-sans-rire : « AUCUN REGRET. Merci d’avoir augmenté vos prix. Ça ne me manque en rien. ».

« Des contenus ni originaux ni bien ficelés »

D’autres optent pour une option moins radicale : passer de deux abonnements à un seul, comme Emilie, étudiante dans la vingtaine. Ou bien carrément s’abonner à une plateforme différente tous les deux mois, comme François, 56 ans, parce que « c’est bien suffisant pour regarder les nouveautés de chaque plateforme ».

D’autant que pour bon nombre de lecteurs de 20 Minutes, ces « nouveautés » n’ont plus grand-chose de neuf. Les contenus sur les plateformes de streaming se sont appauvris. Pour la trentenaire Carole, c’est bien simple, « les films et séries deviennent clichés, les mécanismes se répètent de contenu en contenu et la seule chose qui change, c’est l’emballage qu’on va nous donner ». Mathias, 36 ans, déplore quant à lui « des contenus ni originaux ni bien ficelés », et surtout, un immense gâchis d’argent.

Le ras-le-bol des « abonnés de la première heure »

A l’origine du ras-le-bol de nos lecteurs, la nouvelle politique de Netflix sur le partage de compte. Désormais, le partage d’un compte Netflix ne sera permis qu’aux résidents d’un seul et même foyer. De nombreux parents séparés nous ont écrit qu’ils sont désolés de devoir résilier l’abonnement Netflix des enfants, mais ne se voyaient pas en assumer les frais pour qu’ils en profitent qu’une partie du mois.

Car Netflix désormais, c’est une plateforme « pour les ados et la génération Z », s’agace Aurélien, 28 ans, qui se décrit pourtant comme « un abonné de la première heure ». Même écho chez Stéphanie, qui précise simplement « avoir passé l’âge Young Adult » et regrette des contenus « trop orientés ados ». Ses séries favorites, par-dessus le marché, ont été annulées depuis longtemps.









Il y a en effet des séries qui finissent en eau de boudin, et desquelles on ne voit jamais sortir la suite. Ou d’autres - et c’est aussi énervant - qui changent de plateforme du jour au lendemain, comme Mercredi. La saison 1 du grand succès de Netflix était diffusée sur Netflix, pourrait bien voir sa saison 2 déménager sur Amazon Prime, obligeant les fans à prendre un autre abonnement…

« Le mulet » et « le torrent »

Evan, 42 ans, a aussi été frustré de son expérience de streaming : « J’habite à la Réunion, et les catalogues Netflix sont moins remplis. Et puis la plateforme ne me propose pas les mêmes contenus que dans la métropole ». Il lui fallait attendre des mois pour visionner les films et séries qui faisaient l’actu, et donc, il a résilié son abonnement. Pierre, 39 ans, s’est également lassé d’attendre en vain sur le Netflix France des films disponibles depuis des mois sur le Netflix Etats-Unis (comme Black Widow avec Scarlett Johansson). Lui aussi a stoppé son abonnement.

Conséquences de ces résiliations, beaucoup de lecteurs de 20 Minutes confessent avoir repris leurs vieilles et très mauvaises habitudes. Chris, 45 ans, nous écrit « Ils nous poussent au vice ! C’est fort dommage pour moi qui avais mis un mulet à la retraite ». Walid, 41 ans, se fait lui aussi cryptique : « le torrent a repris du poil de la bête » (ndlr : en référence à EMule et UTorrent). Pour Gauthier, 35 ans, qui lui aussi s’est à nouveau tourné vers le piratage, « voilà un retour de bâton bien mérité ».