Perte record d’abonnés pour Disney+ prétexte à des licenciements massifs, disparition de la très discrète Salto, la plateforme de streaming de France Télévisions, et fin du partage de compte annoncé du bout des lèvres par Netflix…

De la France aux Etats-Unis, les plateformes de streaming vont mal. En cause notamment, la concurrence qui se fait rude dans un secteur encombré par plusieurs géants américains et des spectateurs constamment sollicités par un embouteillage de méga productions.

Et vous, êtes-vous encore abonnés à des plateformes de streaming ? Si oui, lesquelles ? Est-ce que vous partagez vos comptes Netflix avec des proches - ce qui ne sera bientôt plus possible ? Si vous n’êtes plus abonnés aujourd’hui à une plateforme de streaming, pour quelles raisons ? Et surtout, comment vous divertissez-vous désormais ? Pensez-vous que les films et séries sur ces plateformes soient stéréotypés ? Pensez-vous que les plateformes de streaming ont encore de beaux jours devant elles ?

