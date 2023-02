Il va falloir faire vite si vous souhaitez franchir les portes de l’enfer cette année. Ce mardi à 13h pétantes, le Hellfest va mettre en vente sur son site Internet ses pass un jour qui, comme chaque année, vont s’arracher comme des petits pains. Le 18 octobre, les 55.000 pass quatre jours, vendus 339 euros, s’étaient écoulés en à peine deux heures. Pour cette vente de la dernière chance, 5.000 places seront mises en vente pour chacune des quatre soirées du festival qui se tiendra du 15 au 18 juin à Clisson (Loire-Atlantique).









Pour tenter de contenter le plus grand nombre, le public ne pourra acheter que deux pass par journée, soit huit tickets au maximum. Plus gros festival de France, le Hellfest accueillera pour sa 16e édition des poids lourds de la scène rock ou metal comme Kiss, Iron Maiden, Slipknot ou Sum 41. En 2022, après deux annulations successives liées à la crise sanitaire, le Hellfest avait réuni plus de 400.000 personnes sur deux week-ends.