« Je les appelle à se rendre dans n’importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Cela est important dans le cadre de l’enquête judiciaire ». Ce lundi matin, la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Camille Chaize a appelé sur France Info aux deux passagers de la voiture de Pierre Palmade impliquée dans une collision avec un autre véhicule à « se rendre » pour « expliquer les faits ».

L’accident a eu lieu vendredi vers 19 heures, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, faisant, outre l’humoriste vedette, trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé.

Les passagers en fuite

Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et, selon une source policière, des témoins ont rapporté que deux passagers âgés d’une vingtaine d’années qui se trouvaient dans son véhicule avaient pris la fuite après la collision. D’après des informations du Parisien, les deux passagers seraient d’anciens « escorts » proches de l’humoriste.

« Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments est important. Il nous manque ces deux personnes. Il faut que l’on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits », a poursuivi Camille Chaize.

Une enquête a été ouverte à Melun pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants. Grièvement atteint lors de l’accident, les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans ne sont plus en danger.

Compagnon de la nuit et de ses excès, Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour « usage et acquisition de stupéfiants » après avoir été faussement accusé de viol.