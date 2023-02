Rien ne va plus dans les coulisses d’habitude feutrées du Ballet du Capitole à Toulouse. Kader Belarbi, son directeur de la danse depuis dix ans, vient d’être débarqué. « Une enquête administrative interne menée au sein du ballet a en effet, après avis unanime de la commission consultative paritaire, conduit l’établissement à mettre un terme aux missions de Monsieur Kader Belarbi », indique Toulouse Métropole ce dimanche, confirmant une information rendue publique par l’intéressé samedi. Cette décision serait liée à une plainte déposée par un danseur qui ne fait plus partie de la troupe et qui aurait amené les langues à se délier,sur la façon dont le chorégraphe dirigeait le ballet. Elle s’appuierait aussi sur l’important turn-over des danseurs ces derniers temps.

Le Chorégraphe a déposé plainte

Dans un communiqué, les proches de Kader Belarbi dénoncent de leur côté « un licenciement expéditif qui a lieu sans que ne soient respectés les droits de la défense, ni investigations sur les motivations réelles d’une plainte isolée aussi tardive qu’incohérente ». Ils notent que cette « décision aussi brutale que vexatoire » arrive en même temps que l’annonce du chorégraphe de créer une Fondation porteuse d’un projet de « Danse pour tous ».

L’ancien danseur étoile, âgé de 60 ans, annonce qu’il a déposé auprès du procureur de la République de Toulouse « une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’ancien danseur qui l’a insulté et à l’encontre de ceux qui ont délibérément exploité cette injuste mise en cause ».

« Les projets de tournée et la programmation sont maintenus », précise ce dimanche l’Opéra national du Capitole.