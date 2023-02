C’est le seul événement qui peut réunir plus de 100 millions d’Américains en même temps devant leur écran. Dimanche, Kansas City défie Philadelphie sur le terrain, et Rihanna assurera le show à la mi-temps. Et pendant les innombrables arrêts de jeu, les téléspectateurs découvriront des pubs qui n’auront jamais coûté aussi cher aux annonceurs : 7 millions de dollars pour un spot de 30 secondes. Cette année, exit les cryptos ou les messages de justice sociale. En pleine « culture war », les marques reviennent aux bases, avec de l’humour, de la nostalgie et des stars.

Breaking Bad pour les chips Pop Corners

Walter White et Jesse Pinkman reprennent du service. Ils ne cuisinent pas du crystal meth mais des chips soufflées au fromage. Ça donne envie de se refaire l’intégrale de Better Call Saul et Breaking Bad.

Les papys du rock pour WorkDay

Paul Stanley de Kiss, Ozzy Osbourne, Billy Idol et d’autres papys du rock font dans l’autodérision pour WorkDay, qui offre des solutions Cloud aux entreprises.

Grease et Scrubs pour T-Mobile

John Travolta redonne de la voix, avec les meilleurs potes de la série Scrubs, Zach Braff et Donald Faison. JD et Turk forever.

Clueless pour Rakuten

Alicia Silverstone renfile sa jupe de lycéenne, 28 ans après le film culte. Oui, le Super Bowl vise surtout les quadras.

Will Ferrell pour GM et Netflix

Pas de nostalgie ici, mais un concept réussi de double pub, avec un placement produit des véhicules électriques de General Motors dans des séries et des films Netflix, avec Will Ferrell dans Squid Games, Army of the Dead ou Bridgerton.

Ben Stiller et Steve Martin pour Pepsi

Qui est le meilleur acteur comique ? Pas besoin d’effets spéciaux quand on peut s’offrir deux talents de ce calibre.

Jon Hamm et Brie Larson pour la mayonnaise Hellmann’s

Que font des versions miniatures de Jon Hamm et Brie Larson dans un frigo ? Ils sont sur le point de finir en sandwich jambon (Hamm, get it ?), brie, mayonnaise, mangé par Pete Davidson. Pas mal.