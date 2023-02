Fini les deux jours de fermeture dans les musées de la ville de Strasbourg. La maire, Jeanne Barseghian a annoncé ce jeudi qu’ils seront ouverts six jours sur sept dès le 18 mars prochain, avec de nouveaux horaires. Une annonce qui sonne peut-être la fin d’une traversée agitée pour l’exécutif strasbourgeois. Depuis cinq mois, la décision prise en septembre dernier jugée par l’opposition municipale « brutale et incompréhensible », avait fait grand bruit, jusque dans les couloirs parisiens. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, s’était dite heurtée par ce choix. Jack Lang, ex-ministre de la culture sous François Mitterrand, s’était, lui, fendu d’un tweet lapidaire. Associations, agents des musées ou politiques se sont dressés contre cette décision controversée, avec au menu joutes verbales et pétition en ligne.

Une mauvaise image

L’opposition, par la voix de Pierre Jakubowicz, conseiller municipal (Horizons) qui a souvent interpellé la maire sur ce sujet, a rappelé aujourd’hui que cette « décision unilatérale aura spectaculairement dégradé l’image culturelle de la ville et de ses musées », alors même que Strasbourg est désignée par l’Unesco pour être capitale mondiale du Livre en 2024.

De son côté, la maire a souligné ce jeudi que « cette décision répondait dans l’urgence à une détérioration profonde du service public » (sous effectifs, d’absentéisme, etc.). Des dysfonctionnements qui ont engendré, selon elle, une « situation devenue intenable et inacceptable à la fois pour les visiteurs qui trouvaient souvent les portes closes et pour les agents et agentes, les menant au surmenage avec des conditions de travail difficiles ». Jeanne Barseghian omettant toutefois de rappeler que l’augmentation vertigineuse du coût de l’énergie a fortement poussé à la mise en place de ce second jour de fermeture…









Entourée de son premier adjoint Syamak Agha Babaei et Anne Mistler, adjointe en charge des arts et des cultures, la maire écologiste a convenu du besoin de « remettre à plat toute l’organisation, en profondeur ». De repenser les carrières, les métiers, pour « se projeter vers un fonctionnement qui puisse être pérenne et durable ». Jeanne Barseghian a également relevé que « depuis la suppression de 17 postes d’agents d’accueil lors de la précédente mandature », les musées avaient « recours bien plus souvent à des vacataires » ce qui faisait « exploser systématiquement l’enveloppe budgétaire » prévue.

Une enveloppe augmentée de 250.000 euros

Autre annonce, Syamak Agha Babaei a évoqué « des moyens budgétaires supplémentaires avec une enveloppe augmentée de 250.000 euros ». « Elle sera présentée dans le budget primitif 2023 en mars prochain », a détaillé le premier adjoint, et servira « au fonctionnement, au recours à des vacations ». Car pas de nouvelles embauches prévues pour l’instant, même si à terme, cela serait « envisageable » avec la réouverture du musée zoologique, fermé actuellement pour rénovation.

Ces moyens financiers supplémentaires et la réorganisation ont permis de revoir l’amplitude des horaires d’ouverture des dix musées municipaux. Ils s’étaleront désormais sur une plage de 10 heures à 18 heures le week-end, avec une pause méridienne de 13 heures à 14 heures en semaine. Une pause vivement demandée par les agents, assure la maire, et qui ne fait pas l’unanimité au sein de l’opposition. « C’est précisément le midi que les travailleurs peuvent profiter d’une respiration culturelle, hors des temps de visite scolaire », souligne Pierre Jakubowicz. Le débat reste ouvert, comme les portes des musées.