Carla Bruni a chanté, ce vendredi, sur la mythique scène de L’Ariston, dans le cadre de la 73e édition du Festival de Sanremo (Italie). La soirée était dédiée aux duos. Les vingt-huit chanteurs et chanteuses en lice dans ce grand concours de la chanson italienne avaient chacun et chacune invité l’artiste de leur choix afin de reprendre un classique du répertoire transalpin. Le duo Colapesce Dimartino a convié la franco-italienne pour interpréter une nouvelle version d’Azzuro, tube d’Adriano Celentano.

« On aimait l’idée de faire résonner du Paolo Conte [qui a composé d’Azzuro] dans la salle et nous aurions voulu le faire avec un les détenus [du chœur de San Vittorio, mais cela exigeait trop de demandes d’autorisation », ont déclaré les deux artistes à La Gazzetta dello Sport. « Nous avons décidé d’aller chercher Carla, nous l’avons contacté via notre maison de disques. Elle nous a immédiatement fait savoir qu’elle écoutait nos chansons, elle était heureuse à l’idée de venir, ont-ils expliqué. Elle est pleine d’ironie et d’autodérision. Pourquoi elle ? La première partie de l’arrangement exige une voix éthérée et la sienne est suave et élégante, pratiquement parfaite. »

Si Carla Bruni n’a jamais participé en tant que candidate au festival de Sanremo, elle était venue, en 2003, y faire la promotion de son premier album en chantant Quelqu’un m’a dit.





Colapesce Dimartino y Carla Bruni cantan "Azzurro" (Adriano Celentano - 1968) #Sanremo2023 pic.twitter.com/tnCQJJgaCf — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 10, 2023



Rendez-vous manqué

Elle avait également été invitée lors de l’édition 2010 mais n’avait finalement pas fait le déplacement. Une rumeur avançait qu’elle n’aurait pas apprécié l’une des chansons en lice qui la citait explicitement. Dans le refrain de Meno male, Simone Cristicchi chantait : « Heureusement qu’il y a Carla Bruni, on est faits comme ça, sarko-non, sarko-si/Quelle beauté Carla Bruni/Si on parle de toi, les problèmes n’existent pas. » L’artiste entendait ainsi critiquer la manière dont les médias et ses concitoyens se focalisaient sur elle ( « Qu’est-ce qu’elle dit Carla Bruni ? Comment s’habille Carla Bruni ? Que mange Carla Bruni ? Il est sorti, le nouveau disque de Carla Bruni ? ») plutôt que sur les sujets engageant l’avenir du pays.

Carla Bruni avait démenti toute crispation au sujet de cette chanson et avait expliqué que seule une question de disponibilité et d’agenda avait empêché sa venue. Le rendez-vous manqué a donc été réparé vendredi.

Le Festival de Sanremo est une vitrine médiatique de premier ordre. Les trois premières soirées de l’événement, qui a commencé mardi, ont été suivies en moyenne par 10.2 millions de personnes sur la Rai Uno entre 21 heures et 1h30 du matin, soit une part d’audience moyenne autour de 60 %. La finale se déroulera ce samedi soir.