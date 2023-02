Séries Mania, c’est le festival désormais incontournable des fans et des professionnels des séries. Et il revient, vite, très vite, puisque la 6e édition débute vendredi prochain, à Lille, sa terre natale. L’événement ne cesse de gagner en notoriété, attirant d’année en année de plus en plus de stars internationales et un public toujours plus nombreux. Outre un programme de projection aussi alléchant que fourni, Séries Mania, c’est aussi plein d’événements à vivre ailleurs que sur grand écran. On vous donne les grandes lignes.

Avec près de 9 millions d’euros de budget, l’organisation du festival a les moyens de faire les choses bien, et on ne parle pas ici de l’épaisseur du tapis rouge. Dans les masterclasses dispensées au cours de cette édition, attention, il n’y a que du lourd. Brian Cox, Cécile de France, Cédric Klapisch, Philippine Leroy Beaulieu et Lisa Joly, la présidente du jury, qui expliquera comment imaginer des mondes qui n’existent pas.

Karaoké sur des génériques cultes

En matière de conférences aussi, les accros aux séries vont être servis. Il y en aura 7 en tout, sur des thèmes particulièrement variés, de la cuisine dans les séries à la représentation de la guerre en passant par le mode. Moins formel, les comédiens de la série Bouchon se prêteront à la lecture du scénario qui les met en scène. Au Tripostal, les fans honteux de soaps pourront se faire plaisir en assistant à la conférence d’Alexandre Letren, « Des Feux de l’amour à Demain nous appartient, la grande histoire des soaps ».









Encore et toujours, le « village festival » s’installera au Tripostal. C’est the place to be en dehors des projections, notamment au fan-club pour les chasseurs de dédicaces. C’est aussi là que se tiendra la grande exposition « Don’t skip » qui retrace soixante-dix ans de génériques cultes de séries. Dans la même veine, l’une des soirées emblématiques du festival se déroulera sous la forme d’un karaoké géant, le 23 mars, invitant les participants à s’époumoner sur les paroles de leurs génériques préférés. A ne pas manquer non plus, l’opening party, le 17 mars, avec notamment un DJ set de Kiddy Smile.

Et ce n’est pas fini puisque Séries Mania propose aussi bien d’autres animations, comme un atelier danse, un atelier d’éloquence ou encore un autre sur les chansons des génériques de séries. Pour les enfants, de 6 à 16 ans, des ateliers de sérigraphie, de story-board, de doublage, d’écriture sérielle, de pochoir et même un atelier de casting pour « tout savoir sur la figuration en région ». De quoi bien remplir sa semaine.