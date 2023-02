Faute d’avoir Beyoncé, Lyon accueillera Aya Nakamura pour sa tournée

C’est finalement une autre Queen qui viendra à Lyon. Aya Nakamura vient d’ajouter deux dates à sa tournée, après avoir rempli trois Bercy en quelques heures. La chanteuse, qui a sorti son nouvel album « DNK » le 27 janvier, sera le 21 mai à Bordeaux et deux jours plus tard à Lyon, à la halle Tony Garnier. Sur Twitter, l’interprète de « Djadja » a annoncé la nouvelle écrivant « Beyoncé ? » et l’ouverture des préventes prévue jeudi entre parenthèses.





Beyoncé ? 👀😁



(Ouverture de la prévente Live Nation jeudi 9 février de 10h à 18h et mise en vente générale vendredi 10 février à 10h)



— Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) February 8, 2023







Un clin d’œil de l’artiste franco malienne après l’annonce des dates françaises du Renaissance World Tour de Beyoncé. La star américaine est attendue pour un show le 26 mai au Stade de France, l’une des dates d’un concert d’Aya Nakamura à l’Accor Arena. Sur les réseaux sociaux, elle avait prévenu à cette annonce : « Beyoncé, j’espère que ton concert dure quatre heures, on va tous allez te voir après mon concert je te le dis ! » après avoir répondu à des internautes qu’elle n’avait pas des visions dans le futur pour prédire que les concerts tomberaient au même moment.

Le tweet d’Aya Nakamura est aussi en référence au faux espoir des fans lyonnais de voir la Queen B venir dans la capitale des Gaules. Un concert au Groupama Stadium avait été annoncé avant d’être supprimé quelques minutes plus tard. Les internautes s’étaient alors lâchés sur Twitter, imaginant tous les scenarii possibles pour la faire venir.