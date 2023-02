Des couvertures blanches ornées d’images colorées, un petit format qui se glisse aussi bien dans votre poche que sur l’étagère, et surtout, un prix riquiqui… Le Livre de Poche, qui fête cette semaine son 70e anniversaire, est un immense succès éditorial. Plus d’un milliard d’exemplaires a été vendu depuis sa création (121,4 millions en 2021 par exemple, selon le Syndicat national des éditeurs).

Et il y en a pour tous les goûts. Mary Higgins Clark y voisine avec Schopenhauer, Montaigne avec J.R.R. Tolkien, Albert Camus avec Maxime Chattam. A l’origine, le Livre de Poche coûtait deux francs. Sept décennies plus tard, toujours aussi abordable, il a popularisé la lecture. Et la réduction du pouvoir d’achat promet, selon le Syndicat national des éditeurs, encore du succès pour ce livre accessible.

Et vous, que pensez-vous du Livre de Poche ? Avez-vous l’habitude d’en emporter un dans les transports ou en vacances, et si oui, lequel ? Où lisez-vous ? Faites-vous partie de ceux qui attendent systématiquement la version poche pour acheter un livre, malgré le délai ? Trouvez-vous toujours tous les livres qui vous intéressent dans ce format ? Quel est le premier Livre de Poche que vous avez eu ? Achetez-vous plus facilement les livres d’auteurs que vous ne connaissez pas en poche, juste parce que c’est moins cher ? Les Livres de Poche font-ils des bons cadeaux ? Si vous voulez nous raconter votre rapport Livre de Poche, quel impact il a eu sur votre manière de lire, vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.