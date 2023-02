Une petite pastille collée au dos permet de les distinguer des ouvrages neufs. Dans les rayons bien fournis du Forum du livre, l’une des plus grosses librairies de Rennes, des livres d’occasion ont fait leur apparition depuis quelques jours. Lancée depuis une semaine, l’offre n’est pour l’heure pas bien riche avec à peine 200 exemplaires qui se battent en duel, noyés parmi les 150.000 références du magasin. Elle témoigne toutefois d’une nouvelle tendance dans le secteur du livre où le marché de l’occasion explose. « Comme pour les vêtements ou les produits high-tech, on observe que l’économie circulaire se développe avec des clients qui se tournent de plus en plus vers la seconde main », souligne Patrick Riou, directeur du Forum du livre.

Pour acheter ou revendre des livres d’occasion, les lecteurs avaient déjà l’embarras du choix sur Internet avec toute une palanquée de sites généralistes ou spécialisés. Ils pouvaient également aller faire leur marché auprès des bouquinistes ou des libraires d’occasion. Dans le sillage de Gibert, pionnier en la matière, quelques librairies traditionnelles se lancent également dans l’aventure. « C’est une manière de se réinventer et de s’adapter à de nouveaux modes de consommation », estime Patrick Riou.

Les librairies Furet du Nord et Decitre s’y préparent

Comme le Forum du livre, certaines boutiques ont déjà franchi le pas : Sauramps Comédie à Montpellier ou L’Armitière à Rouen. Des gros acteurs s’y préparent également à l’image du groupe Nosoli, qui possède les célèbres enseignes Furet du Nord et Decitre. Avant l’été, des corners dédiés aux livres d’occasion seront ainsi installés dans quelques-unes des 31 librairies du groupe, avant que toutes en soient équipées d’ici la fin de l’année. « On va y aller progressivement mais on se doit d’y aller car c’est un marché qui est amené à progresser », indique Cyril Olivier, PDG de Nosoli.

Depuis quelques mois, les librairies accusent en effet un peu le coup après une année 2021 exceptionnelle pour le livre. Comme tous les magasins, elles voient aussi le pouvoir d’achat de leurs clients se réduire. « Pour certains publics, comme les étudiants, un livre neuf peut coûter cher », reconnaît Patrick Guillou. « En vendant des livres d’occasion, on participe donc à rendre la lecture accessible à tous. »

« Le neuf et l’occasion sont complémentaires »

Mais en faisant cela, les librairies ne risquent-elles pas de faire reculer les ventes de livres neufs, qui restent quand même leur principal fonds de commerce ? « Je pense que les deux sont complémentaires, estime Cyril Olivier. Un client peut très bien repartir avec un livre neuf et un livre d’occasion qu’il n’avait pas prévu d’acheter au départ. » « On sait de toute façon que certains clients ne souhaitent que du neuf et d’autres que de l’occasion, ajoute Patrick Riou. On offre au moins le choix à tout le monde. »









Au Forum du livre, la librairie a opté pour un système d’achat-revente en se concentrant tout d’abord sur les livres de poche. Si l’ouvrage est en bon état, elle le rachète à 10 % de son prix neuf sous forme de bons d’achat pour le revendre à 30 %. « Cela peut permettre à certains de se débarrasser de livres qu’ils ne souhaitent pas conserver, souligne Patrick Riou. Mais aussi d’éviter le gaspillage en offrant une seconde vie à ces livres. »

Chez Nosoli en revanche, les librairies du groupe ne proposeront au départ que de la vente de livres d’occasions. « On a racheté cet automne le site de vente de livres Chapitre.com et on a donc du stock », assure Cyril Olivier.