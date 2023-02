Pour « donner aux femmes une place égale dans un monde patriarcal ». Ainsi est présenté l’esprit du nouveau livre de l’écrivain américano-britannique Salman Rushdie. Dans son dernier ouvrage nommé Victory City, qui sort en librairie mardi, le lecteur suit l’héroïne et poète Pampa Kampana, qui vivra près de 250 ans, une témoin de « l’orgueil de ceux qui sont au pouvoir », et qui érigera une ville, subir l’exil et les menaces dans un monde patriarcal.

Achevé avant son agression au couteau il y a de cela six mois, ce roman - sans doute l’un des plus attendus de l’année - de l’auteur d’origine indienne, est présenté comme la traduction de l’épopée historique de Pampa Kampana, une jeune orpheline dotée de pouvoirs magiques par une déesse, qui va créer la ville de Bisnaga, littéralement Victory City.

Pas de promotion prévue

L’écrivain ne fera aucune promotion pour présenter son 15e roman, qui sort mardi aux Etats-Unis et jeudi au Royaume-Uni, a prévenu son agent Andrew Wylie dans le quotidien britannique The Guardian, même « si sa guérison progresse » depuis l’attaque qui a failli lui coûter la vie le 12 août dernier. Un jeune homme s’était jeté sur lui armé d’un couteau alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole lors d’une conférence à Chautauqua dans le nord-ouest de l’Etat de New York, près du Grand Lac Erié.

Salman Rushdie, naturalisé américain et qui vit à New York depuis 20 ans, a perdu la vue d’un œil et l’usage d’une main, avait annoncé en octobre son agent. L’attaque avait choqué dans les pays occidentaux, mais avait été saluée par des extrémistes de pays musulmans comme l’Iran ou le Pakistan.









Depuis, l’auteur est resté éloigné des médias, mais a recommencé à s’exprimer sur le réseau social Twitter depuis décembre dernier, le plus souvent pour relayer les critiques de son nouveau roman publiées dans la presse. Plusieurs évènements sont toutefois prévus pour accompagner la sortie de Victory City, comme une conférence diffusée sur internet avec les auteurs britanniques Margaret Atwood et Neil Gaiman.