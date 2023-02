La vraie, l’unique. Dans le cadre d’une exposition consacrée à Batman et intitulée Le Héros aux mille visages, le musée cinéma et miniatures de Lyon accueille depuis vendredi sa plus célèbre voiture, la Batmobile. Celle qui a été utilisée dans le premier film de Tim Burton, réalisé en 1989.

L’engin, exposé dans la cour de l’établissement, sera visible jusqu’au 5 mars, indique Lyon Capitale. Il s’agit d’une « première mondiale », revendique le musée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Musée Cinéma et Miniature (@museeminiatureetcinemalyon) L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

En septembre 2021, les Lyonnais avaient déjà eu la chance d’admirer le bolide au cœur du centre commercial de la Confluence pour les besoins d’un concours, mais il s’agissait d’une réplique.









Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir, au travers de l’exposition, d’autres objets cultes utilisés pendant les tournages des différents opus comme le masque de Catwoman porté par Michelle Pfeiffer.