PS, Studio Danielle et « Marseille bébé »... On a passé une heure WTF avec Kofs

Le soleil tape sur le quai. Kofs, en pleine promotion de son album Matrixé, dont la sortie est prévue ce vendredi, est tranquillement assis à une table du Vieux-Port de Marseille avec son manager. Dans son champ de vision, le majestueux palais du Pharo surplombe la mer Méditerranée. C’est là, ce même jour, que le PS tient son congrès qui entérinera la victoire d’Olivier Faure à la tête du parti.

Kofs n’est pas branché politique. Il le confesse sans fard. Mais les politiques sont branchés Kofs, à sa grande surprise. Pour l’occasion, les socialistes ont fait fabriquer des bagdes estampillés… « C’est Marseille, bébé ». Preuve, s'il en fallait une, que cette phrase de Kofs, que la France entière a hurlée en écoutant Bande organisée, a eu un tel succès qu’elle est entrée dans le langage courant.

150.000 abonnés de plus en quelques jours

« Va falloir réclamer mon billet, sourit Kofs. Dans pas mal de villes, on me lance : “C’est pas la capitale”, et on attend que je réponde “C’est Marseille, bébé”. » Si Kofs rappelle la paternité de ce gimmick à un autre rappeur marseillais, un certain SCH, c’est bien sa voix rocailleuse qui désormais colle à la peau de ce petit bout de musique devenu viral. « Pour faire simple et efficace, ça a changé ma carrière et aussi ma vie, reconnaît l’artiste. Ça m’a donné plus de visibilité, donc plus de projets. Ça m’a ramené un plus grand public. Je le vois au nombre de shows que je fais désormais. » Dans une ère où le succès se mesure aussi au nombre de followers, la bombe Bande organisée a explosé les compteurs du compte Instagram de Kofs, avec 150.000 abonnés supplémentaires en quelques jours.

La télévision crache à plein régime le dernier titre de Jul. Kofs s’interrompt et danse, le sourire aux lèvres. Puis son regard s’arrête sur deux silhouettes qui stoppent net à la vue de l’imposant rappeur. Le duo de youtubeurs Studio Danielle est en plein tournage dans la cité phocéenne et Kofs « les aime trop ». S'ensuit une rencontre du troisième type sur le Vieux-Port entre rappeur marseillais, youtubeuse et journaliste déboussolée. « Mais tu es connu ? », demande Danielle, qui confie n'avoir jamais entendu parler de Kofs. « Je n’ai pas la prétention de dire que je suis célèbre, répond l’intéressé. Ça ne me ressemblerait pas. »

« Je remercie Jul »

Les présentations faites, les premiers échanges sont épiques entre la plus célèbre des grand-mères et l’artiste. « Arthur adore Jul ! », s’enthousiasme l’inimitable Danielle. « C’est normal, tout le monde adore Jul ! », plaisante Kofs. « Ah, moi, je n'aime pas Jul, il met des chaussettes dans ses claquettes ! » Kofs se marre, tout en tentant de redorer le blason de son ami de toujours. Issus de cités voisines, Kofs et Jul se connaissent depuis l’adolescence et ont fait leurs gammes ensemble, à enchaîner les enregistrements dans l’appartement du rappeur de Saint-Jean-du-Désert. Quand Jul le contacte pour participer à 13Organisé, Kofs n’hésite pas une seconde, loin de penser le succès qui suivre : « Quand je vois le bazar que ça fait aujourd’hui, je remercie Jul, j’ai beaucoup de gratitude. »

La folie Bande organisée intervient durant une période compliquée pour Kofs. Son second album, Santé & Bonheur, est sorti quelques mois plus tôt juste avant le premier confinement de mars 2020. « C’était le moment de rencontrer le public et j’en ai été empêché. » Le buzz autour du titre servira de lot de consolation. Et l’Ovni se retrouve logiquement invité sur Matrixé aux côtés d’autres artistes moins attendus. Kofs pousse ainsi la chansonnette avec Soolking sur Homri, façon tube de l’été. « C’est différent de l’image qu’on se fait de moi. Mais cet univers, c’est celui que Soolking maîtrise le mieux, et moi, j’aime sortir de ma zone de confort. »





J’étais en plein interview avec Kofs

Studio Danielle a débarqué

@20Minutes pic.twitter.com/1tNGM6tu0S — Mathilde Ceilles (@MathildeCeilles) January 27, 2023



Entre deux bouffées de chicha et une violente quinte de toux qui laisse craindre un étouffement imminent, Danielle évoque alors avec Kofs le festival de Cannes, l’un de leurs points communs. Car au-delà de Bande organisée, Kofs, qui avait fait un premier essai concluant au ciné avec Chouf, a également cartonné dans BAC Nord de Cédric Jimenez. « J’ai kiffé être au Festival, confie Kofs à Danielle. C’est l’aboutissement de tout un travail. J’ai été surpris des retours sur mon passage dans BAC Nord. Je ne suis dedans qu’une minute, mais les gens ont beaucoup apprécié, et depuis, j’ai beaucoup plus de castings. »

Et Kofs ne compte pas s’arrêter là : « entre le cinéma et la musique, je crois que je choisis le cinéma. Dans le cinéma, tu vieillis bien. Dans le rap, c’est très rare. On n’est pas tous Booba ! » C’est ici que le blagueur laissera place au gars ambitieux, « plein de projets » : « Je tourne en ce moment une série avec Olivier Marchal. Et le réalisateur avec lequel je rêve de travailler… c’est moi-même. Ça, tu peux l’écrire : j’irai chercher le César. Tôt ou tard. » L’histoire ne dit pas si le moment venu, Kofs dédicacera son prix à ses parents… ou à Danielle, sa grand-mère préférée.