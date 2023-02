« L’idée c’est que la musique soit présente partout » dans la ville, répète René Martin, l’inamovible fondateur et patron de La Folle Journée. Le célèbre festival de musique classique ouvre sa 29e édition ce mercredi à la Cité des congrès et au Lieu unique à Nantes. Et, pour la troisième année, un partenariat a été conclu avec la société de transports en commun nantais (TAN). Sous le regard de voyageurs intrigués, le quatuor de saxophonistes Ellipsos et le duo de pianistes Hervé Billaut et Guillaume Coppola ont joué des extraits de leur répertoire, en essayant de conserver leur équilibre malgré les mouvements du tramway.

« La musique, c’est du mouvement et nous avons à cœur de la sortir des salles », a indiqué Paul-Fathi Lacombe, saxophoniste soprano du quatuor Ellipsos, qui jouait sur la ligne 3 du tramway. Sur la ligne 1, un piano droit a été solidement arrimé avec des sangles pour permettre aux musiciens de jouer en toute sérénité, sans empêcher quelques soubresauts lors des coups de frein ou d’accélérateur du tramway.

« Peut-être qu’une personne, un enfant ou une retraitée va avoir un choc musical par rapport à ce répertoire classique qu’il ou elle ne connaît pas », a commenté le pianiste Hervé Billaut qui a joué à quatre mains, avec Guillaume Coppola, des œuvres des compositeurs Manuel de Falla et Moritz Moszkowski, ainsi que de la Rhapsodie espagnole de Maurice Ravel.

« Impressionnant un piano dans le tram ! »

Lola, étudiante en médecine de 19 ans, n’a pas raté une miette du spectacle qu’elle a filmé avec son portable. « C’est impressionnant d’avoir un piano dans le tram », a-t-elle confié. « Par contre, je ne sais pas du tout qui joue ! », a-t-elle ajouté. Je trouve que c’est génial pour démocratiser la musique classique qui est toujours un petit peu dans les mêmes endroits avec le même public », a déclaré Anaïs, étudiante en théâtre de 32 ans, agréablement surprise par cette initiative. Pour Nadine, une retraitée et mélomane de 64 ans, « c’est une merveilleuse idée de faire découvrir la musique classique à plein de personnes qui n’ont pas l’occasion de l’écouter ».

La Folle journée de Nantes se déroule jusqu’au 5 février. Le thème choisi cette année est celui de « la nuit ». Près de 300 concerts sont programmés et quelque 2.000 artistes invités. Le festival ambitionne de vendre près de 140.000 billets.