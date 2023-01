Le Festival d’Angoulême qui tient actuellement sa 50e édition récompense chaque année des auteurs de BD qui font vibrer des millions de lecteurs en France. Car ce secteur a particulièrement le vent en poupe avec, en 2022, 85 millions d’exemplaires vendus en France dont plus de la moitié sont des mangas. Parmi ces bandes dessinées, il y en a forcément qui vous ont plus marqué ou dont l’attente du prochain tome vous a paru interminable.

Vous vous demandez déjà quel sera le prochain héros de BD qui vous émouvra autant que le petit Riad face à un destin tourmenté entre la Bretagne et la Syrie ? Vous n’avez toujours pas digéré la fin des aventures des cinq gamins intrépides de Seuls de Gazzotti et Vehlmann ? Vous auriez adoré savoir ce qu’est devenue Joséphine à 40 ans après avoir suivi ses tribulations de trentenaire sous le crayon de Pénélope Bagieu ? Racontez-nous quel héros de BD vous a particulièrement marqué, quelle est la série que vous avez dévorée jour et nuit en regrettant de l’avoir terminé si vite dans le formulaire ci-dessous. Vos contributions serviront à la rédaction d’un article.