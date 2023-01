Voilà déjà « depuis plusieurs mois », que l’Opéra national du Rhin (ONR) fait face à des augmentations importantes et non prévisibles de ses charges. « Hausse des salaires de la fonction publique territoriale, hausse du prix des matières premières et de l’énergie, ainsi qu’à des baisses de dotation de certains de ses partenaires publics confrontés aux mêmes difficultés », indique l’institution dans un communiqué. Aussi, il a été annoncé mercredi que l’ONR devait « se résoudre » à annuler l’un de ses spectacles qui devait être joué à Mulhouse (Haut-Rhin).

Pour rappel, l’Opéra du Rhin a été créé en 1972 à partir du rassemblement des ensembles alsaciens de Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Il bénéficie du label national depuis 1997. « Nous ne parvenons plus à mener à bien toutes nos missions et devons redimensionner la programmation 2023 qui a été bâtie depuis trois ans », poursuit l’ONR.









Celui-ci dit en conséquence devoir être contraint d’annuler l’une des représentations à La Filature de Mulhouse et à en modifier l’autre. « La représentation du 26 mai 2023 à 20 heures est annulée » et celle du 28 mai 2023 à 17 heures est transformée en une version concert, précise l’Opéra, ajoutant que « des solutions ont été proposées » aux spectateurs déjà munis de billet pour ces deux dates.