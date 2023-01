Les Golden Globes ont fait leur grand retour à la télévision mardi, avec l’espoir de tourner la page des scandales qui ont terni leur image. Entre un présentateur irrévérencieux, des discours longuets et l’ombre persistante de la gifle de Will Smith aux derniers Oscars, voici cinq moments forts de cette 80, qui est devenue la « première actrice compenses aux Etats-Unis.

Affronter le racisme

Embourbés depuis deux ans dans des accusations de racisme, sexisme et corruption, l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), qui décerne les Golden Globes, espérait tourner la page. C’était sans compter sur les taquineries du présentateur, Jerrod Carmichael. L’humoriste afro-américain a d’emblée ironisé sur le manque de diversité de l’organisation. « Je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que je suis noir », a-t-il lancé, en s’autodésignant comme « le visage noir d’une organisation blanche assiégée ».

Volontiers irrévérencieux, le comédien a raconté son désarroi lorsque le rôle de chef d’orchestre de la soirée lui a été proposé. Des doutes vite envolés vu le chèque de « 500.000 dollars » proposé par l’organisation, a-t-il plaisanté, en narrant une conversation avec une de ses amies. : « Elle m’a dit : "Mec, t’as intérêt à mettre un beau costume et à prendre le cash de ces gens blancs" ».

L’intimidante Michelle Yeoh

Comme souvent, les célébrités récompensées ont prouvé qu’elles adorent s’écouter parler : quasiment tous les discours de remerciements ont grignoté sur le temps imparti. La cérémonie, qui devait durer seulement trois heures, a finalement dépassé de vingt minutes. Les producteurs ont bien tenté d’éconduire les stars qui trainaient en longueur, grâce à une petite mélodie jouée au piano. Mais la plupart ont continué leurs remerciements comme si de rien n’était.

Dans ce rôle, c’est Michelle Yeoh qui a le plus brillé. Elue meilleure actrice dans une comédie pour son rôle de propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles dans Everything Everywhere All At Once, elle n’a pas hésité à sortir la carte de l’intimidation. « Taisez-vous, s’il-vous-plaît », a-t-elle lancé goguenarde, en rappelant les nombreuses scènes de combat qui jalonnent le film : « Je peux vous déglinguer, c’est sérieux. »





“Shut up please.” Golden Globe WINNER Michelle Yeoh 🏆 pic.twitter.com/VwoicHTonj — A24 (@A24) January 11, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’ombre de Will Smith

Will Smith n’était bien sûr pas invité, mais sa gifle infligée à l’humoriste Chris Rock sur la scène des Oscars l’an dernier continue de faire jaser à Hollywood. L’épisode est désormais une source infinie de plaisanteries. Jerrod Carmichael a ainsi affirmé avoir présenté pendant une coupure publicitaire un prix pour « meilleure représentation de la masculinité à la télévision » à l’acteur, qui n’avait pas supporté une blague sur la perte de cheveux de sa femme.

L’acteur Eddie Murphy, récompensé pour l’ensemble de sa carrière, en a remis une couche un peu plus tard. « Il y a un véritable plan que vous pouvez suivre pour atteindre le succès, la prospérité, la longévité et la paix de l’esprit », a-t-il balancé à une audience hilare. « Il y a trois choses : payez vos impôts, occupez-vous de vos affaires, et gardez le nom de la femme de Will Smith hors de votre putain de bouche. »

Tom Cruise, moqué

Et puisque les absents ont toujours tort, Tom Cruise, dont le film Top Gun : Maverick était nominé, a lui aussi eu droit à son lot de plaisanteries à ses dépens. L’acteur américain a renvoyé en 2021 ses trois Golden Globes à la HFPA, en signe de protestation face aux scandales. Au milieu de la soirée, Jerrod Carmichael est remonté sur scène avec trois statuettes en main, pour figurer ces récompenses.

« Hey les gars, j’ai trouvé ça », a-t-il lancé au public, avant de gloser sur l’appartenance de Tom Cruise à l’Eglise de Scientologie. « Peut-être qu’on devrait prendre ces trois trucs et les échanger contre le retour de Shelly Miscavige », a ajouté le présentateur, en référence à la femme du leader de la secte, qui n’a pas été vue depuis des années en public.

Représentation LGBTQ

Récompensé par un prix spécial pour sa carrière, le producteur de séries Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, Pose) en a profité pour livrer un vibrant plaidoyer pour mieux représenter la communauté LGBTQ à l'écran. Il a notamment demandé au public une «standing ovation» pour MJ Rodriguez, la star de sa série Pose, qui est devenue la «première actrice transgenre à remporter un Golden Globe » en 2022 sans pouvoir célébrer sa victoire - à cause des scandales, la cérémonie s’était déroulée sans public, ni télévision. « Ma mission a été de prendre les invisibles, les mal-aimés et d’en faire les héros que j’espérais, sans jamais les voir, dans la pop culture », a-t-il confié.