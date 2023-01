L’Académie des César, qui veut relancer l’intérêt pour sa soirée de remise des prix, a annoncé mercredi que la 48e cérémonie serait présentée collégialement par une brochette d’acteurs et d’actrices et non plus par un maître de cérémonie unique. Neuf maîtres et maîtresses de cérémonie officieront le 24 février à l’Olympia : Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Leïla Bekhti (la soirée est présidée par son compagnon Tahar Rahim), Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.

Les organisateurs promettent « une présentation collégiale et joyeuse en soutien à la création cinématographique, une mobilisation collective au service d’une cérémonie renouvelée qui mettra en valeur la diversité et la richesse du cinéma en France ».









Un exercice à haut risque

La présentation des César est un exercice à haut risque, après les tempêtes essuyées ces dernières années par l’institution : affaire Polanski, audiences en berne, critiques sur l’entre-soi de la profession, etc.

L’Académie, qui s’est profondément renouvelée, vient de tenter de désamorcer une crise potentielle en décidant, dans la foulée de l’affaire Sofiane Bennacer, comédien révélé dans Les Amandiers et mis en examen pour viols, qu’aucune personne mise en cause « par la justice pour des faits de violence » ne serait « mise en lumière » lors de la cérémonie.