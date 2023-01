« C’est un moment historique ». C’est ainsi que Paul Lang, directeur des musées de la ville de Strasbourg, a présenté lundi l’acquisition et la présentation d’un dessin médiéval « spectaculaire » et « d’une valeur inestimable ». Un dessin de deux mètres de long sur parchemin de veau lissé, tracé à la plume et à l’encre carbone noire et représentant, de manière précise, l’octogone déjà édifié de la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Un premier projet pour la flèche de Johannes Hültz, qui fut l’architecte de la cathédrale de 1419 à 1449, qui s’avère finalement très différent de la flèche telle qu’elle sera finalement réalisée. Une différence qui n’est d’ailleurs toujours pas expliquée et reste pour l’heure, un mystère et un sujet d’investigations.





Un premier projet pour la flèche de Johannes Hültz, qui fut l’architecte de la cathédrale de 1419 à 1449 - G. Varela / 20 Minutes





Ce dessin vient rejoindre une collection déjà riche d’une vingtaine de dessins d’architecture, sur parchemin ou sur papier, du chantier de la cathédrale et constitue l’une des plus belles collections de dessins d’architecture médiévaux en Europe. L’ensemble a été mis en dépôt au musée par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Son intérêt patrimonial pour Strasbourg est d’autant plus renforcé qu’il a probablement appartenu aux collections originelles de la Fondation, avant de disparaître, très probablement sous la révolution.

Vente interdite vers l’étranger

Un trésor national « chassé depuis 2018 » et attendu par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame qui a permis sa restauration. 2018, date où le dessin est réapparu, remis sur le marché de l’art par son propriétaire privé, lui-même l’ayant acquis en 1994 à Paris.

Se félicitant de l’arrivée d’une « telle œuvre », Cécile Dupeux, conservatrice du musée de l’Œuvre Notre-Dame, musée qui conserve depuis sept siècles un ensemble unique de dessins d’architecture médiévaux sur parchemin du chantier de la cathédrale, a souligné l’exceptionnelle conservation ainsi que la finesse et la qualité du décor sculpté de l’architecte. C’est ainsi que l’on apprend, entre-autre, que la flèche était surmontée d’un piédestal pour une statue monumentale de la Vierge.





Le sommet de la flèche avec le projet de la statue de la vierge. - Musées de Strasbourg





Une acquisition permise également, grâce au classement par le ministère de la Culture qui, dès « sa réapparition » qui s’est empressé de classer officiellement le dessin de « trésor national » et permettant ainsi d’établir un certificat d’interdiction de vente vers l’étranger.

Le parchemin de Hültz, acquis pour 1,7 million d’euros grâce en grande partie au mécénat du Crédit Mutuel, la Société des Amis de la cathédrale de Strasbourg et la ville. Il sera visible par le public, placé sous verre dans une salle des dessins de conservation, du musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg, du 21 janvier au 23 avril 2023.