La série est présentée comme une suite de « Bronx », film réalisé par Olivier Marchal et diffusé en 2020 sur Netflix, mettant en scène une guerre des gangs à Marseille menée par un clan corse. Pour rester dans le thème, le réalisateur a développé une série en six épisodes, si l’on en croit les sociétés qui organisent les castings, intitulée « Pax Massilia ».

Un tournage a lieu ce mercredi dans un bar du 7e arrondissement. Selon certains échos, il devrait mettre en scène « la tuerie du bar du Téléphone » dans lequel dix personnes ont été assassinées en octobre 1978.

Une affaire restée non résolue et pour laquelle la police avait émis plusieurs hypothèses dont un règlement de compte entre les deux « parrains » de Marseille de l’époque : Tany Zampa et Jacky Le Mat. Le juge Pierre Michel, assassiné en octobre 2021, était chargé de l’enquête. De quoi nourrir le scénario d’Olivier Marchal, coutumier des films de voyous et de policiers.