Un ex-Sex Pistols à l’Eurovision ? Cette perspective est tout à fait possible : ce lundi, la chaîne RTE a annoncé la liste des six artistes qui participeront à Eurosong 2023, la sélection irlandaise pour le concours et, parmi eux, se trouve Public Image Ltd (PiL), le groupe de John Lydon.

John Lydon, connu sous le pseudonyme de Johnny Rotten lorsqu’il était le leader des Sex Pistols, est né en Angleterre il y a 66 ans de parents irlandais - sa mère était originaire de County Cork et son père de Galway.

Cependant, rappelons qu’à l’Eurovision un pays peut être représenté par un artiste de n’importe quelle nationalité.

La chanson avec laquelle le groupe de John Lydon concourra à la sélection irlandaise s’intitule Hawaii. Selon le site officiel de l’Eurovision, il s’agit d’une « lettre d’amour à Nora, qui est épouse depuis presque cinquante ans, et qui vit avec la maladie d’Alzheimer ».





Ballade mélancolique

Loin des éclats provocateurs punk, Hawaii est une ballade mélancolique et intimiste, dans laquelle le chanteur se remémore les moments heureux passés avec sa femme sur cet archipel du Pacifique.

« La chanson est dédicacée à quiconque traverse une période difficile, avec la personne qui compte le plus à ses yeux. Il s’agit aussi d’un message sur l’espoir que l’amour puisse remporter toutes les batailles », a déclaré John Lydon, selon des propos rapportés par le site du concours.

Public Image Ltd. tentera de décrocher son billet pour l’Eurovision lors d’Eurosong 2023, une émission retransmise en février sur RTE. Le groupe fera face à cinq autres candidatures : celles d’ADGY, de CONNOLLY, de Wild Youth, de Leila Jane et du duo K Muni & ND. L’artiste qui remportera cette compétition représentera l’Irlande à l’Eurovision 2023 au mois de mai à Liverpool (Angleterre).

En quarante-cinq ans d’existence, Public Image Ltd. s’est classé cinq fois dans le Top 20 des singles et cinq fois dans le Top 20 albums britanniques.