Chat, alors. En 2022, Stray, et son félin de héros, a surpris la sphère vidéoludique. Alors que personne ne l’attendait, voilà que ce matou roux, aux prises avec un monde cyberpunk, a séduit, dès sa sortie au début de l’été, des dizaines de milliers de joueurs, trustant le top des meilleures ventes de jeux vidéo sur Steam, la plate-forme de référence sur PC. En décembre, cerise sur les croquettes, le titre, développé par les Montpelliérains de BlueTwelve Studio, a même raflé le prix du Meilleur jeu indépendant, aux Game Awards. Mais pourquoi ce jeu a-t-il fait autant d’adeptes, au nez et à la moustache des hits des gros studios ? 20 Minutes a posé la question à des fans de Stray.

Agathe, qui, la chanceuse, y a joué sur Playstation 5, a « adoré » le jeu. Elle s’est éclatée à parcourir le monde de Stray, explorant « chaque recoin, grimpant sur les meubles, toujours plus haut, pour me poser sur les toits. On se prend au jeu des bêtises avec ce petit chat, en marchant dans de la peinture, en faisant tomber des bouteilles d’une table et en courant dans tous les sens. On peut même le faire miauler, lui faire boire de l’eau dans une flaque, ou bien même lui faire faire ses griffes sur un canapé ! Bref, la vraie vie, libre, d’un chat ! » Un peu comme le sien, poursuit Agathe, qui « vit ses propres aventures ».

« Ça nous prend aux tripes »

« Les phases de jeux réussissent à faire penser le joueur comme un chat ! », s’étonne Quentin. Perrine, elle aussi, s’est prise d’affection pour ce chat séparé de sa famille, dans un monde peuplé de robots. « On se met immédiatement à la place de ce rouquin poilu, qui perd ses repères et ses proches, témoigne-t-elle. On ressent parfaitement le désarroi et la peur de ce chat, ça nous prend aux tripes… Ce n’est pas souvent que la fin d’un jeu me prend aux tripes. » Elle salue « le réalisme de chaque recoin », vraiment « bluffant ». Il n’y a « aucun humain, mais les lieux sont tout de même bien habités, on s’y croirait ».

fast travel as a cat pic.twitter.com/8PAQuBnbFL — Annapurna Interactive (@A_i) July 6, 2022



Pour Perrine, Stray est un jeu accessible à tous, pas seulement aux accros de la manette. C’est d’ailleurs le cas de Paul, qui n’est « pas très jeux vidéo sur Playstation », mais qui a adoré « incarner ce petit chat dans un monde dystopique et futuriste. On est bien guidé pour avancer dans le jeu, et c’est rempli de détails sympas et de quêtes annexes. »

Si Jonathan a découvert ce jeu, c’est parce qu’il adore les mondes cyberpunk. Et il n’a pas été déçu. « J’ai été très conquis par son originalité, par son niveau graphique et son ambiance. C’est un jeu que je recommande vivement ! » Et si les propriétaires de chats saluent la précision des mouvements du héros de Stray, pas besoin d’avoir un matou à la maison pour s’éclater avec ce jeu, assure un autre lecteur de 20 Minutes. « Pour certains, ce n’est qu’un jeu de plateformes ou un cat simulator, un jeu qui n’intéresse que les mémés à chats. Je connais des gens qui n’ont pas de chat, et qui ont adoré ! », assure-t-il. Et qui sait, peut-être que chez ces joueurs-là, Stray aura suscité l’envie d’en adopter un.