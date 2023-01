On vous propose de passer une journée sur le tournage de « The Voice » et d’interviewer les coachs

APPEL à candidature En collaboration avec TF1 et ITV Studios France, « 20 Minutes » propose à quatre de ses lecteurs et lectrices de venir sur le tournage du télécrochet et de poser leurs questions à Zazie, Amel Bent, Vianney, Bigflo et Oli