C’est le jeu vidéo que personne n’avait vu venir, en 2022. Stray, développé par le studio montpelliérain BlueTwelve Studio, a surpris la sphère vidéoludique, raflant même, en décembre, le prix du Meilleur jeu indépendant de l’année aux Game Awards.

Dans ce formidable titre à la troisième personne, qui plonge le joueur dans une cité cyberpunk, on n’incarne pas un soldat bodybuildé, un robot, ou un chevalier d’un autre temps. On incarne… un chat. Un matou roux, séparé de sa famille, confronté aux menaces de ce monde austère. Vous avez joué à Stray ? Sur quelle plate-forme ? Vous avez aimé, adoré ? Dans le cadre d’un article, on attend vos commentaires.

Qu’est-ce qui vous a plu, dans ce jeu ? L’avez-vous trouvé facile, difficile ? Êtes-vous arrivé au bout ? Étiez-vous un habitué de ce type de jeu ? Avez-vous trouvé les mouvements du chat héros fidèle à la réalité ? Est-ce que ça vous a permis de voir votre chat différemment ? Pour répondre, rendez-vous sur le formulaire ci-dessous. Merci !