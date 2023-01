C’est un « accident tragique », selon la police. L’acteur américain Jeremy Renner a publié un selfie depuis son lit d’hôpital et remercié le public, mardi, deux jours après être passé sous une dameuse alors qu’il déneigeait une route privée près de son chalet. La star de Marvel a été opérée lundi pour « des blessures orthopédiques et un traumatisme thoracique », avait indiqué son agent au site People.

View this post on Instagram A post shared by Jeremy Renner (@jeremyrenner)

« Merci à tous pour vos mots gentils. Je suis trop amoché pour l’instant pour taper. Mais j’envoie de l’amour à tout le monde », dit Jeremy Renner sur Instagram. Sur la photo qui accompagne son message, il est alité, le visage tuméfié, avec une canule nasale qui lui fournit de l’oxygène. La grande famille Marvel lui a souhaité un prompt rétablissement, notamment Chris Hemsworth, Chris Pratt, Alaqua Cox ou encore les réalisateurs Taika Waititi et les frères Russo.

Une dameuse de 6,5 tonnes

L’acteur célébrait le Nouvel an dans son chalet près du lac Tahoe, à la frontière entre la Californie et le Nevada. Mardi après-midi, le shérif du comté de Washoe a fait le point sur l’enquête. « Nous n’estimons pas, à ce stade, que Jeremy Renner était sous l’influence (d’alcool ou de drogue) et traitons l’incident comme un accident tragique », a précisé Darin Balaam.

Selon lui, l’acteur tentait de dégager sa voiture coincée par la neige sur une route privée, avec près d’un mètre tombé dans la nuit, à l’aide d’une dameuse PistenBully de 6,5 tonnes de la société allemande Kässbohrer. Après avoir réussi à libérer le véhicule, Jeremy Renner est descendu pour « parler à un membre de sa famille ». « C’est alors que le PistenBully a commencé d’avancer. Mr Renner a tenté de remonter dans la cabine mais il a été renversé » par la dameuse, a indiqué le shérif. Ses services inspectent actuellement le PistenBully afin de déterminer si un incident technique a empêché les mécanismes de sécurité de fonctionner.