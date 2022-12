Et un président russe pour les gouverner tous ? Un récent geste symbolique de Poutine a été perçu comme une référence à l’œuvre de Tolkien. Le président russe a en effet offert huit anneaux, et un à lui-même, aux dirigeants d’états indépendants de la CEI. Or, neuf anneaux dorés, cela fait penser aux anneaux de pouvoirs de Tolkien.

La référence est cependant étonnante puisque celui qui forge ces anneaux et les offre aux seigneurs humains, chez Tolkien, est Sauron, un personnage maléfique. Par ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, les soldats ukrainiens comparent les soldats russes à des orques, et la Russie au Mordor. Encore des références à Tolkien.









Avec ce geste, Poutine semble donc filer la métaphore tolkiendil mais en s’attribuant le rôle du grand méchant. 20 Minutes a demandé son éclairage à William Blanc, historien spécialiste du Moyen Age, du médiévalisme et de l’œuvre de Tolkien.

Selon vous, Vladimir Poutine a-t-il conscience de la référence au Seigneur des Anneaux qu’il y a dans ce geste ?

Je ne suis pas dans la tête de Poutine mais, oui, ça me semble évident. La référence est trop précise pour être fortuite.

Alors Poutine assume de s’identifier à Sauron, personnage incarnant le mal absolu dans l’œuvre de Tolkien ?

Oui, c’est, à mon sens, tout à fait conscient et volontaire. Il s’adresse ainsi à un certain public russe qui prend le Seigneur des anneaux comme un ouvrage de propagande occidentale. Les livres de Tolkien ont longtemps été interdits en URSS, même s’ils circulaient sous le manteau… Du point de vue soviétique, le Seigneur des anneaux était une métaphore du conflit Est-Ouest où les méchants sont les Russes, même si Tolkien a toujours réfuté cette analyse. Or, Poutine a une vision du monde héritée de la guerre froide et sa nostalgie de l’époque de l’URSS est évidente.

Comment analyser cette référence à Tolkien dans ce contexte ?

C’est une manière, pour Poutine, de dire « Les méchants ne sont pas ceux que l’on croit », ou plutôt « Vous nous voyez comme les méchants ? Ok, on va jouer les méchants alors ». Il retourne en quelque sorte ce qu’il pense être une métaphore russophobe.

Les codes de la fantasy sont de plus en plus souvent utilisés par des dirigeants politiques. Citer implicitement le Seigneur des anneaux, est-ce aussi une manière de s’adresser à la jeunesse ?

Oui, sans doute. La fantasy est devenue une référence cool. Hillary Clinton s’est comparée à Cersei après sa défaite à l’élection présidentielle… Mais contrairement à de nombreux emplois de références à Harry Potter ou l’univers Marvel, le geste de Poutine s’apparente plus à de la propagande d’Etat qu’à de la communication politique. On est dans un contexte de guerre.

Justement, Tolkien était antiguerre. Cette référence semble donc mal venue.

De votre point de vue, oui. Pour un lecteur de Tolkien, il est évident que les porteurs des neuf anneaux ont mal fini, que Sauron est le Mal incarné… Mais pour certains Russes, tout ceci est de la propagande anti-russe et la référence de Poutine n’est pas à côté de la plaque. En 1999, un romancier russe, Kirill Eskov, a sorti un livre en réponse au Seigneur des anneaux. Une sorte de fan fiction où il raconte la même histoire que Tolkien mais du point de vue des orques et du Mordor. Il propose d’écrire une autre version de l’histoire. Ce discours a pas mal infusé en Russie.

Poutine pourrait-il, par la suite, se comparer à l’empereur Palpatine de Star Wars ?

Tout à fait ! Dans les années 1980, Reagan a beaucoup utilisé les références à Star Wars en décrivant l’URSS comme l’Empire du mal, ou en lançant un programme de défense militaire avec des clins d’œil aux films de George Lucas. Poutine pourrait tout à fait s’approprier cette métaphore et endosser le rôle d’empereur du mal en retournant le stigmate.

Cet usage de la référence à Tolkien est-il habituel ?

A ce niveau-là, non. La guerre est omniprésente dans l’œuvre de Tolkien et des références à ses livres sont souvent utilisées pour des combats politiques, comme l’écologie notamment. Mais ceux qui usent de ces références sont plus prompts à se voir comme de gentils hobbits…

La référence aux anneaux de Tolkien par Poutine est tout de même imprécise puisqu’il oublie qu’avec l’anneau unique de Sauron, il y a dix et non pas neuf anneaux. Sans compter ceux des nains et des elfes…

Je crois qu’on est là dans le détail geek qui échappe au grand public… Je pense que Poutine est très malin dans sa référence aux anneaux puisque en ce moment, sur Amazon, il y a une série très populaire qui raconte la fabrication des anneaux de pouvoir. D’ailleurs, dans ce récit qui s’éloigne beaucoup de l’œuvre de Tolkien, on voit un Sauron aux motivations plus humaines, plus grises, moins manichéennes. On y trouve une justification aux actes de Sauron. Peut-être Poutine s’identifie-t-il à cette lecture-là.