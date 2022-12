Maxime Tabart, le magicien qui bluffe les joueurs du PSG

Elle est bien loin l’image du magicien qui faisait apparaître un lapin de son chapeau… A 25 ans, Maxime Tabart lui sort des chocolats de son Iphone. Derrière ses lunettes teintées bleues se cache un homme tombé en amour devant une mallette de magicien à l’âge de 8 ans.

« Une passion arrivée par magie » s’amuse-t-il, « j’ai eu cette boîte pour Noël et il s’est passé un truc. Je suis monté dans ma chambre, je me suis enfermé et je suis descendu après faire des tours de magie à ma famille. Ce sont leurs applaudissements qui m’ont motivé à continuer. » Les coups de foudre existent donc pour les vocations.

Des projets à en perdre la tête

Depuis ce matin du 25 décembre, le magicien enchaîne les projets et les réussites. Une success story qui a commencé à l’âge de 18 ans, « quand Arthur m’a repéré » nous explique-t-il, « j’étais sur TF1 toutes les semaines, puis il y a eu le spectacle, la tournée et les réseaux sociaux. »

C’est bien à force de travail, et non par magie, que le showman peut se vanter d’avoir une liste de projets longue comme le bras, « il y a la sortie du livre, puis bientôt d’une mallette de magicien, un nouveau spectacle mais aussi une émission qui devrait arriver cet été, » nous confie Maxime Tabart.

La magie pour créer du lien

Avant de venir nous rencontrer, le Parisien avait passé la veille, un moment sur Twitch avec les joueurs du PSG. Le jeune magicien a trouvé comment susciter l’intérêt et la fascination : faire des tours de magie avec les moyens actuels et poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur compte Instagram Maxime Tabart partage avec ses 130.000 abonnés les moments où il bluffe Neymar, Kylian Mbappé mais aussi Pierre Niney et Leonardo Di Caprio.

Le magicien revient sur sa rencontre avec l’acteur américain « j’ai réussi à passer sa sécurité, je lui ai fait un tour de magie et j’ai passé la soirée avec lui… Même mes potes ne me croient pas. La magie permet de créer des liens avec n’importe qui en quelques secondes. » On veut bien essayer de faire disparaître le nez de Leo… Mais pas sûre qu’il nous laisse passer la soirée avec lui.