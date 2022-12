Pour le jour le plus court de l’année, la lumière joue les prolongations à Aix-en-Provence. Ce mercredi, date du solstice d’hiver, la ville accueille en clôture de la biennale d’art et de culture une installation présentée comme un « feu d’artifice organique » de l’artiste néerlandais Daan Roosegard. Révélée à Bilbao en juin dernier, Spark, comme l’artiste a nommé sa création, a ensuite été visible à Londres et débarque donc en Provence pour sa première en France.

Des technologies employées, il est difficile d’en savoir plus et l’artiste et son équipe veulent préserver leur secret qui ajoute à la magie. Daan Roosegard présente sa création comme étant composée de « milliers d’étincelles lumineuses fabriquées à partir de matériaux biodégradables qui se meuvent silencieusement dans un vent changeant ». Renseignement pris du côté des organisateurs aixois, le dispositif ne nécessite pas de mise à feu. Il s’agirait plus certainement de sorte de bulles suspendues dans les airs et sur lesquelles sont projetées des lumières. La surface illuminée représente un carré de 50 mètres de côté, sur une profondeur de 30 mètres, précise la présentation du spectacle. Une performance qui, ainsi décrite, fait davantage penser à un mapping dynamique et en profondeur qu’à un feu d’artifice.









Yuksek et Rubin Steiner en DJ set

Une façon écologique de « transformer les méthodes traditionnelles et polluantes de fêtes que sont les feux d’artifice, les ballons de baudruche, les drones et les confettis », assure l’artiste de 43 ans. Pour assister à ce spectacle, il faudra prendre place du côté de l’avenue Mozart ou sur les terrasses du Grand théâtre de Provence à partir de 18h30. Celui-ci sera entrecoupé de deux Dj set de Rubin Steiner et Yuksek.

Cet événement met donc fin à la première biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence dont la programmation a changé à chaque saison. Près de 300.000 personnes ont assisté à quelque 250 projets présentés au fil des quatre saisons. Les organisateurs réfléchissent à renouveler cette biennale pour l’année à venir.