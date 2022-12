Richard Berry prend la parole pour dire « tout est faux »

D’abord un démenti sur Instagram en février 2021, puis une interview au Journal du dimanche, dans laquelle Richard Berry, acteur de 72 ans, se défend des accusations de sa fille Coline.

Je me suis astreint au silence

« J’ai immédiatement démenti ces ignobles accusations, puis je me suis astreint au silence car j’ai voulu laisser faire la justice. Celle-ci a prononcé un classement sans suite, attendu car les faits étaient prescrits, et par deux fois, lors des procès en diffamation intentés par Jeane Manson [son ex-compagne], elle a condamné Coline pour ses mensonges. Le jugement est très clair, très précis, et l’affaire, en matière de justice, est derrière moi. Je peux aujourd’hui m’exprimer et affirmer que tout est faux ».









Faux mais douloureux, comme le reconnaît le comédien. « Etre accusé à tort, c’est une blessure omniprésente, une blessure profonde. Ma fille de 8 ans ne connaît pas l’existence de Coline […]. Pour les besoins de l’enquête, elle a dû être entendue par la brigade des mineurs. Envoyer notre enfant là, c’était terrible pour ma femme et moi. Pour mon autre fille Joséphine aussi, qui se bat pour moi, ces accusations ont eu des conséquences difficiles », explique le comédien dans le JDD.